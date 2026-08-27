В своем телеграм-канале Екатерина рассказала, как на новость о пополнении в семье отреагировали старшие дети Владимира от первого брака – дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Она также поделилась реакцией их мамы, бывшей жены шоумена Елены Войченко.

По словам Екатерины, никаких драм или недоразумений из-за беременности не возникло. Наоборот, новость вызвала положительные эмоции у всех членов семьи.

Все обрадовались. И Эван, и Эмилия, и Елена. С Еленой обсуждали токсикоз. А какая может быть реакция?

– отметила Екатерина Остапчук.

В то же время другая бывшая жена шоумена, Кристина Горняк, пока не прокомментировала новость о беременности Екатерины в соцсетях.

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Как известно, Владимир Остапчук сейчас находится в третьем браке. До Екатерины он был женат на Елене Войченко и Кристине Горняк. В первом браке у телеведущего родились двое детей – дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Во втором браке с Кристиной Горняк детей не было.

Владимир Остапчук со своими женами и детьми / Фото из соцсетей шоумена

Кстати, в последнее время внимание пользователей привлекает и сама Кристина Горняк. В сети заподозрили, что она может стать участницей нового сезона шоу "Холостяк".