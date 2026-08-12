Дружина ведучого В'ячеслава Гармаша заявила про побиття: фото синців і деталі розлучення

Режисерка Яся Гармаш шокувала зізнанням про фізичне насильство з боку свого чоловіка. Жінка розповіла про пережите в шлюбі з колишнім ведучим популярної програми "У пошуках істини" В'ячеславом Гармашем і показала наслідки його агресії.

Тривалий час Яся приховувала правду про свої стосунки. Проте зараз вона наважилася публічно заговорити про насилля. Жінка опублікувала моторошні фотографії в тредсі. На знімках чітко видно численні синці та гематоми на її тілі. Режисерка підтвердила, що готується до судового процесу та офіційного розлучення.

Я готуюся до суду з колишнім чоловіком. Він відома людина в Україні, і саме тому мені особливо довго було страшно говорити вголос про те, що відбувалося за зачиненими дверима. На цій фотографії – не якась історія з інтернету. Це я. Життя, про яке мовчала. І жінка, якою я поступово перестала себе впізнавати,

– поділилася Яся.

Яся Гармаш показала побої / Скриншот з тредсу

За словами дружини ведучого, ситуація з часом лише погіршувалася. В'ячеслав повністю втратив контроль над власною поведінкою. Згодом він просто залишив Ясю разом із дітьми в Нідерландах. Після розриву жінка також дізналася про його подружні зради та ганебну поведінку під час спілкування з колегами.

Історія отримала продовження у коментарях під її дописом. Дівчина на ім'я Дар'я представилася колишньою обраницею Гармаша. Вона підтримала Ясю і зазначила, що шоумен завжди проявляв себе як хитра та корислива людина.

Колишня дівчина Гармаша / Скриншот з тредсу

Сам В'ячеслав Гармаш поки не прокоментував публічні звинувачення. Відомо, що під час повномасштабного вторгнення він виїхав з родиною за кордон. За неофіційною інформацією, зараз шоумен проживає у США та продовжує працювати в медійній сфері.

В'ячеслав Гармаш / Фото з інстаграму

Відома режисерка Фалілеєва також зізналася про насилля з боку свого колишнього та ще й відомого оператора Сергія Кіреєва.