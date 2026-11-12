Слава Кравцов зізнався, чи реально по-справжньому закохатися на "Холостяку"

Головний герой 15-го сезону "Холостяка" В'ячеслав Кравцов заговорив про те, чи вистачає кількох побачень, щоб закохатися. У фіналістки, за його підрахунками, може бути лише чотири-п'ять таких зустрічей за весь проєкт.

Про почуття на шоу баскетболіста запитав Дмитро Тютюн у програмі "Несерйозна розмова". Спершу Кравцов відповів з усмішкою скептика: "Слухай, давай чесно, я від усіх холостяків це скажу, напевно. Здається, що неможливо". А тоді запропонував згадати, як зазвичай минає перше побачення.

За словами Слави, вже під час знайомства дівчина може викликати сильну симпатію. Та навіть після вдалої зустрічі йому потрібен час, аби зрозуміти, що він відчуває до людини.

Якщо ти береш реальне життя і ти не холостяк, а просто живеш своє життя, побачив дівчину і провів із нею, скільки там – п'ять побачень, є таке, що на першому ти відчув драйв, якісь емоції. Але це не почуття,

– пояснив Кравцов.

В'ячеслав Кравцов з учасницею / фото holostyakstb

У звичайному житті, за оцінкою баскетболіста, може минути місяць чи два, перш ніж двом людям стане по-справжньому добре разом. На проєкті ж між побаченнями з однією учасницею іноді минає тиждень, а до наступної зустрічі – ще десять днів. У цей час головний герой продовжує знайомитися з іншими дівчатами.

Саме тому Кравцов спершу й засумнівався, чи можна закохатися за такий короткий час. Водночас, за його спостереженням, на шоу навіть кілька зустрічей сприймаєш інакше.

Здається, що то замало, але якось через цей інший формат воно форсується і ти по-іншому це сприймаєш. І форсовані почуття,

– поділився Слава.

В'ячеслав Кравцов з учасницею / фото holostyakstb

Тож Кравцов допускає, що на "Холостяку" можна закохатися швидше, ніж у звичайному житті. А от чи сталося це з ним самим і до кого з учасниць у нього виникли почуття, у цій відповіді він не розкрив.

До речі, Ектор Хіменес-Браво несподівано захотів стати новим "Холостяком", а Решетник йому відповів.

