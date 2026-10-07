"Було непросто": новий Холостяк Кравцов розповів про перші враження від участі в шоу

Новий сезон "Холостяка" ще не вийшов на екрани, а його головний герой В'ячеслав Кравцов уже поділився першими враженнями від участі в проєкті.

Український баскетболіст і капітан національної збірної України розповів, якою для нього була перша вечірка та яке несподіване відкриття про себе він зробив під час зйомок. Про це Кравцов розповів на особистій сторінці в інстаграмі.

В'ячеслав зізнався, що перша вечірка була насиченою – на нього чекали нові знайомства, багато розмов та емоцій.

Неймовірний день. Зізнаюся, місцями було непросто, але від цього все відчувалося ще сильніше. Точно можу сказати: це був сильний старт,

– написав спортсмен.

В'ячеслав Кравцов розповів про першу вечірку на "Холостяку" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас участь у романтичному реаліті допомогла Кравцову краще зрозуміти себе. За його словами, під час проєкту він усвідомив, що є більш чутливою та творчою людиною, ніж вважав раніше.

В'ячеслав Кравцов розповів про свої враження від участі в "Холостяку" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що прем'єра 15-го сезону "Холостяка" відбудеться 16 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ. В Україні новий сезон також можна буде переглянути на Netflix.