Чай, сир і сертифікат на аналізи: як В’ячеслава Кравцова привітали з Днем холостяка в Києві

Дорогою на пошту дівчина зустріла героя 15-го сезону "Холостяка" В’ячеслава Кравцова й виклала фото в соцмережі. Баскетболіст упізнав себе на знімках і в коментарях розповів, із чим повернувся додому після прогулянки.

Про зустріч в одному зі спальних районів Києва розповіла користувачка Threads @karambolia.olia. Дівчина прямувала на пошту, коли у провулку помітила В’ячеслава Кравцова. На її світлинах баскетболіст у темній об’ємній куртці, сірих штанах і білих кросівках стоїть на тротуарі поруч із кількома людьми.

Нічого незвичного, просто вийшла з дому на пошту, а тут Холостяк. Спальний район, рандомний провулок, неочікувано,

– написала авторка фото.

В’ячеслав Кравцов / фото karambolia.olia

Допис зібрав тисячі вподобань. Серед тих, хто помітив світлини, був і сам Кравцов. Баскетболіст підхопив жарт дівчини й почав відповідь майже тими самими словами. Тільки для нього несподіванкою стало те, що на вулиці його взялися вітати з Днем холостяка.

Нічого незвичного, просто вийшов з дому, а мене почали вітати з якимось днем Холостяка... Подарували пакет із сертифікатом на аналізи, чай, сир, косметику, дякую люди, ви неймовірні!!!

– написав В’ячеслав.

В’ячеслав Кравцов / скриншот karambolia.olia

Нагадаємо, В’ячеслав Кравцов – професійний баскетболіст і головний герой 15-го сезону шоу "Холостяк". Нещодавно в розмові з Дмитром Тютюном він пояснив, чому на проєкті почуття можуть розвиватися швидше, ніж у звичайному житті, навіть якщо до фіналу в пари було лише чотири-п’ять побачень.