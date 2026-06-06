Прапор замайорів на концерті: лідерка Within Temptation підтримала Україну

Солістка гурту Within Temptation Шарон ден Адель вкотре проявила солідарність з Україною. На одному з останніх концертів вона підняла український прапор.

Нідерландський гурт Within Temptation, що підтримує Україну від початку повномасштабної війни, 5 червня виступив на фестивалі Rock am Ring у Нюрнберзі. Відео з заходу з'явилося в ютубі.

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Під час виконання пісні Faster Шарон ден Адель передали синьо-жовтий прапор. На ньому був напис: 130 окремий батальйон територіальної оборони.

Лідерка гурту розгорнула стяг, а потім продовжувала виконувати композицію. Згодом вона попросила передати прапор власнику та побажала українським фанам всього найкращого.

Лідерка Within Temptation підтримала Україну: відео

Як Within Temptation підтримують Україну?

Колектив неодноразово робив публічні заяви та виступав проти російської агресії. Також гурт часто брав участь у благодійних концертах.

Шарон ден Адель – перша закордонна артистка, яка виступила в Україні на фестивалі Atlas United під час повномасштабного вторгнення.

У 2024 році Within Temptation презентував пісню А Fool's Parade, що записана у колаборації з українським виконавцем Alex Yarmak. Кліп на цей трек знімали в Києві. Також Within Temptation випустили спільну пісню з Jerry Heil.