"Популярність не захищає від страху": Mélovin поділився, як відновлюється після ночі обстрілів

Співак, як і всі ми, бігає в укриття та потерпає від безсонних ночей. Mélovin має власні секрети поповнення дофаміну після них.

Безсонні ночі через тривоги, новини, які не хочеться відкривати зранку, постійне хвилювання за рідних – так сьогодні живе майже кожен українець. Ми вчимося радіти дрібницям, берегти себе й не соромитися власної зламності. Від виснаження не застраховані й зірки. За лаштунками шоу Нового каналу "Хто зверху?" Mélovin розповів, як поповнює дофамін після важких ночей.

Я виходжу на сцену з упевненістю, що можу підкорити весь зал. Але після ночі обстрілів буваю такою самою виснаженою людиною, як кожен, хто зараз це читає. Популярність не захищає від страху. У такі дні дозволяю собі менше вимог, менше поспіху, менше необхідності всім відповідати. Поруч – собака, близькі люди, прості побутові речі – і поступово з’являються сили,

– каже Mélovin.



Як Mélovin переживає обстріли / Фото melovin_official

А ще учасник "Хто зверху?" намагається зберегти бажання жити красиво всупереч усьому.

Одягнути те, що подобається. Послухати музику. З’їсти щось смачне. Засміятися без почуття провини. Ми й так надто дорого платимо за кожен день, щоб ще й забороняти собі радість! У мене є сцена, плани, люди, яких люблю, і ще дуже багато того, що хочу зробити. Я тримаюся за це. Мені є заради чого прокидатися,

– пояснює артист

Надя Дорофєєва, Маша Єфросиніна та інші зірки відверто розповіли про своє життя під обстрілами.