Не Злата, не Дантес і навіть не Jerry: справжні імена 7 українських зірок

У шоу-бізнесі хороше сценічне ім’я іноді працює краще за диплом маркетолога. Настільки добре, що через кілька років шанувальники вже щиро дивуються: "Стривайте, а його справді звати не так?".

24 Канал зібрав 7 українських артистів, чиї псевдоніми давно стали окремими брендами. І деякі паспортні імена справді можуть здивувати.

Злата Огнєвіч – Інна Бордюг



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму



Мабуть, один із найяскравіших прикладів. Злата Огнєвіч народилася як Інна Бордюг. Згодом сценічне ім’я настільки міцно закріпилося за співачкою, що вона офіційно змінила дані й у документах.

Макс Барських – Микола Бортник



Макс Барських / Фото з інстаграму



На сцені – Макс Барських, а при народженні – Микола Бортник. Саме під новим ім’ям артист став відомим після "Фабрики зірок-2".

І погодьтеся, фраза "новий хіт Миколи Бортника" сьогодні звучить так, ніби ми випадково потрапили в паралельний український шоу-бізнес.

Jerry Heil – Яна Шемаєва



Jerry Heil / Фото з інстаграму



За Jerry Heil стоїть Яна Шемаєва. Свій псевдонім вона почала вигадувати ще підлітком: спершу була Jerry Mouse – на честь мишеняти Джеррі з "Тома і Джеррі". Згодом Mouse замінила на Heil – прізвище, яке знайшла в інтернеті.

Так одна випадкова сторінка з американськими прізвищами допомогла створити ім’я, яке через роки почула вся Європа.

POSITIFF – Олексій Завгородній



POSITIFF / Фото з інстаграму



Позитива ще з часів "Время и Стекло" знають саме за псевдонімом, однак його справжнє ім’я – Олексій Завгородній. Після завершення історії гурту артист продовжив сольну кар’єру вже як POSITIFF.

Олексій Завгородній звучить солідно. POSITIFF – все-таки трохи більше схоже на людину, яка зараз змусить вас танцювати.

KOLA – Анастасія Прудіус



KOLA / Фото з інстаграму



Справжнє ім’я KOLA – Анастасія Прудіус. Співачка розповідала, що її прізвище постійно перекручували на концертах, тому команда вирішила знайти щось простіше.

Псевдонім KOLA запропонував її концертний директор. І ні, до напою це не має стосунку: артистка пояснювала його як символ кіл, циклічності та нескінченності.

Lida Lee – Лідія Скорубська



Lida Lee / Фото з інстаграму



Lida Lee насправді звати Лідія Скорубська. Історія псевдоніма почалася ще під час навчання: подруга пожартувала зі словами "Ліда лі", а співачці сподобалося, як це звучить.

До того ж Скорубську часто неправильно називали, тому коротке Lida Lee виявилося значно зручнішим для сцени.

Володимир Дантес – Володимир Гудков



Володимир Дантес / Фото з інстаграму



А ось тут ім’я залишилося, а прізвище – ні. Володимир Дантес насправді Володимир Гудков.

Псевдонім з’явився ще на "Фабриці зірок-2". Наталія Могилевська нещодавно пригадувала, що після виконання французької пісні учасника називали "французиком", а згодом команда зупинилася на прізвищі Дантес.

Також раніше ми розповідали про зірок, які не спілкуються зі своїми родичами.