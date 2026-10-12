Могилевська, EL Кравчук, Павлік та інші: який вигляд мали українські зірки у 90-х

У 1990-х українська естрада переживала зміни, а майбутні зірки лише починали здобувати популярність. Сьогодні про той період нагадують не лише їхні пісні та ролі, а й архівні світлини та відео.

Деякі знаменитості самі діляться такими кадрами в соцмережах, показуючи, який вигляд мали на початку своєї кар'єри. Тож 24 Канал зібрав архівні фото та відео українських артистів, які повертають у 90-ті й дають змогу побачити, якими вони були в молодості.

Віктор Павлік

У 1992 році Віктор Павлік став солістом гурту "Анна Марія" при Тернопільській обласній філармонії. Колектив здобув популярність завдяки пісні "Ти подобаєшся мені", а в 1994 році його назвали найпопулярнішим попгуртом України.

В архіві співака збереглося відео одного з виступів 1993 року. На кадрах можна побачити молодого Віктора Павліка на початку його музичної кар'єри.

EL Кравчук

У 1990-х EL Кравчук, справжнє ім'я якого – Андрій Остапенко-Кравчук, увійшов до числа відомих українських попвиконавців. Співак, актор, композитор і телеведучий привертав увагу своїм сценічним образом та згодом здобув статус одного із секс-символів української естради. Артист також повертався до архівів і публікував у своєму інстаграмі відео, на якому показав, який вигляд мав у 1996 році.

Андрій Данилко

На початку 1990-х Андрій Данилко створив образ Вєрки Сердючки, який згодом став одним із найвпізнаваніших в українському шоу-бізнесі. З часом артист здобув популярність за межами України й досі виступає в цьому образі на українських та міжнародних сценах.

Данилко час від часу ділиться архівними кадрами з початку творчого шляху. Зокрема, він публікував світлину 1998 року, на якій позував разом із колегами Радмілою Щоголевою та Інною Бєлоконь.

Андрій Данилко та Радміла Щоголева й Інна Бєлоконь / Фото з інстаграм-сторінки Андрія Данилка

Також артист показував власні фото з молодості.

Андрій Данилко в молодості / Фото з інстаграму музиканта

Ольга Сумська

Широку популярність Ользі Сумській принесла роль Роксолани в однойменному телесеріалі, який виходив на екрани з 1997 до 2003 року. Акторка зіграла головну героїню в трьох сезонах проєкту, а цей образ став одним із найвідоміших у її кар'єрі.

Сумська й досі активно працює в кіно та театрі, а в соцмережах час від часу ділиться архівними кадрами. Одну з таких світлин зробили на Донбасі наприкінці 1990-х, коли акторці був 31 рік.

Наталія Могилевська

У 1995 році Наталія Могилевська здобула перемогу на міжнародному фестивалі "Слов'янський базар" і розпочала сольну кар'єру. Згодом вона стала однією з найвідоміших співачок української естради й досі активно виступає на сцені.

Архівною світлиною Могилевської, зробленою у 1999 році, раніше поділився журналіст Дмитро Гордон. На той момент співачці було 23 роки.

Наталія Могилевська та Дмитро Гордон / Фото з інстаграму журналіста

Кузьма Скрябін

Гурт "Скрябін" заснували у 1989 році. Упродовж 1990-х колектив розвивався, експериментував зі звучанням і поступово здобував популярність. Згодом він став одним із найвідоміших гуртів в історії української рок-музики. Архівними світлинами музикантів того періоду раніше ділився журнал Viva!. На кадрах можна побачити учасників гурту на початку їхнього творчого шляху.

Андрій Кузьменко та інші учасники гурту "Скрябін" / Фото з сайту журналу Viva!

Нагадаємо, що фронтмен гурту Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, загинув 2 лютого 2015 року в ДТП поблизу села Лозуватка на Дніпропетровщині. Раніше в мережі показали й інші архівні фото Кузьми.