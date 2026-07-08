Народилася в літаку: YAKTAK випустив щемливу пісню про кохання, яке важко відпустити

21-річний український співак YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) презентував нову пісню про кохання під назвою "Поцілуй".

Разом із треком артист випустив і кліп, який знімали в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Відеоробота вже з'явилася на його офіційному ютуб-каналі.

Про що нова пісня YAKTAK "Поцілуй"

За словами Ярослава, композиція народилася спонтанно під час його євротуру. У літаку він написав пісню, у якій хотів передати свої емоції та переживання.

"Поцілуй" розповідає про момент, коли кохання вже добігло кінця, але почуття ще не згасли. Це історія про бажання бодай на мить повернути те, що вже втрачено, і вхопитися за останній поцілунок, ніби він здатен усе змінити.

Є люди, які приходять у наше життя і ділять його на "до" та "після". Не завжди такі історії закінчуються хепі-ендом. Але є люди, які, навіть пішовши, назавжди залишаються десь усередині нас. Кожен почує в цій пісні щось своє. Хтось уже знає, про що вона. А хтось зрозуміє це лише з часом,

– йдеться в описі до нового треку Ярослава Карпука.

YAKTAK – "Поцілуй": дивіться відео онлайн

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