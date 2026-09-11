Євген Клопотенко з дружиною заінтригували планами на дітей: шеф-кухар розповів, як освідчився

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко та його дружина Катерина Воскресенська привідкрили завісу свого особистого життя. Зіркове подружжя поділилося з шанувальниками найпотаємнішим: від секретів освідчення до планів на малюків.

У стосунках головного кулінара країни пропозиція руки та серця відбулася максимально колоритно та по-домашньому. Нещодавно Катерина та Євген вирішили відповісти на питання підписників у мережі, і дружина ресторатора зізналася, що освідчення стало для неї абсолютним сюрпризом. У той момент пара просто займалася буденними справами на кухні.

Освідчення було задовго до офіційного оформлення шлюбу. Освідчення було вдома, супер експромтом, неочікувано. Ми шинкували капусту, щоб заквасити на зиму. І Євген в один момент освідчився,

– пригадала Катерина.

Євген Клопотенко з дружиною / фото з інстаграму

Не оминули увагою і запитання, яке чи не найбільше цікавить прихильників пари. Раніше Євген вже неодноразово казав, що морально дозрів до батьківства. Тепер закохані дуже загадково відповіли на питання про ймовірну вагітність та поповнення в сім'ї.

Ми не все встигаємо вирішити. Все в процесі,

– з гумором заінтригувало подружжя.

Євген Клопотенко з дружиною / фото з інстаграму

Нагадаємо, тривалий час Євген Клопотенко ретельно приховував своє особисте життя від сторонніх очей і тримав статус холостяка, зосередившись виключно на кар'єрі та розвитку гастрономічних проєктів. Проте згодом стало відомо про його стосунки з Катериною Воскресенською, а згодом пара офіційно уклала шлюб, чим неабияк здивувала та порадувала прихильників, які тепер із задоволенням стежать за їхнім спільним життям.



