Воскресенська поділилась відео з Клопотенком на своїй сторінці в інстаграмі.

До теми Офіційно чоловік і дружина: Євген Клопотенко побрався з Катериною Воскресенською

У ролику батько Катерини Воскресенської веде її попід руку до коханого. У той момент якраз почалась злива. Коли наречена підійшла до Євгена Клопотенка, прогримів грім.

Закохані довго цілувалися під пісню ADAM "Дещо інше".

У момент, коли мені потрібно було виходити з батьком до церемонії, почалася злива. У момент, коли я прийшла до коханого, прогримів грім. Небеса розмовляли з нами, а ми створювали наш Всесвіт. Я кохаю тебе, Євгене. Ти є,

– написала Воскресенська.

Церемонія пройшла в українських традиціях. Катерина була одягнена у світлу весільну сукню з корсетом, яку доповнила довгою фатою. Євген обрав спідницю та вишиванку від українського бренду SVARGA, а свій образ доповнив поясом.

Євген Клопотенко і Катерина Воскресенська / Фотограф Юрій Кушнір

Що треба знати про стосунки Клопотенка та Воскресенської?

Катерина Воскресенська вперше побачила Клопотенка в його ресторані "100 років тому вперед" близько 6 років тому. Вони познайомилися у 2023 році на День Незалежності у Карпатах, де проходила благодійна вечеря.

Удруге Євген та Катерина зустрілись у листопаді 2024 року на дні народженні спільних друзів. Вони продовжили спілкуватися в месенджері. Десь через 2 тижні Клопотенко запросив дівчину на звану вечерю, а потім на побачення.

Шеф-кухар приховував кохану майже рік. Він повідомив, що зустрічається з Воскресенською після 9 місяців стосунків. У січні Клопотенко освідчився коханій. Потім вони організували сватання, яке поєднали з заручинами. Дійство проходило в його ресторані української кухні "100 років вперед".