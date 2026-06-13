Молодята показали зворушливі кадри з весілля, які не зміг зіпсувати навіть дощ.

До теми Євген Клопотенко став першим українським запрошеним шефом у польському "МастерШефі"

Що відомо про весілля Клопотенка й Вознесенської?

Весільну церемонію провели з акцентом на українські традиції. Під час святкування молодята потрапили під дощ і промокли, однак це лише додало особливої атмосфери святу. Принаймні молодята такою погодою точно насолодилися й навіть із задоволенням пройшлися по калюжах.

Весілля Клопотенка й Воскресенської: дивіться відео

Весілля та фотосесія відбулися в ботанічному саду імені академіка Фоміна в Києві. Наречена обрала стриману сукню кольору слонової кістки з довгим вельоном, а 39-річний наречений був у кремовій сорочці з вишивкою та паском, лляній спідниці та своєму улюбленому взутті – кроксах. Обручки пара обрала в українському ювелірному домі KOCHUT.

Клопотенко й Воскресенська стали чоловіком і дружиною: дивіться фото з їхнього весілля

"Офіційно чоловік і дружина", – лаконічно написала пара в мережі під фото, а замість подарунків молодята закликали підтримати благодійний збір. У коментарях вони отримали численні привітання від публічних осіб і підписників. Раніше Клопотенко також розповідав про намір укласти шлюбний договір.

Нагадаємо, що Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська познайомилися у 2023 році під час благодійної вечері в Карпатах. Після цього вони почали спілкуватися онлайн у месенджерах, а згодом шеф-кухар запросив Катерину на побачення, і їхнє спілкування перейшло в стосунки.