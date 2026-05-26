Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі та показав фото зі знімального майданчика шоу.

Клопотенко розповів, що спеціально для участі привіз із собою українські продукти: качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та інші інгредієнти. За його словами, навіть бджоли були.

Не міг змарнувати цю можливість – представив українську кухню на повну. Бо про унікальні українські продукти має знати весь світ,

– зазначив шеф-кухар.

Також він додав, що випуск за його участю вийде в ефір вже восени.

Євген додатково поділився кадрами з-за лаштунків проєкту.

Євген Клопотенко взяв участь у польському "МастерШефі" / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Що відомо про польський МастерШеф?

Це адаптація відомого британського кулінарного шоу в Польщі. Прем'єра програми відбулася на каналі TVN 2 вересня 2012 року. Ведучою проєкту є Магда Гесслер.

В Україні на телеканалі СТБ з 2011 року виходить власна адаптація формату – "МастерШеф". Наразі вже знято 17 сезонів української версії.