Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі та показав фото зі знімального майданчика шоу.
Клопотенко розповів, що спеціально для участі привіз із собою українські продукти: качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та інші інгредієнти. За його словами, навіть бджоли були.
Не міг змарнувати цю можливість – представив українську кухню на повну. Бо про унікальні українські продукти має знати весь світ,
– зазначив шеф-кухар.
Також він додав, що випуск за його участю вийде в ефір вже восени.
Євген додатково поділився кадрами з-за лаштунків проєкту.
Євген Клопотенко взяв участь у польському "МастерШефі" / Фото з інстаграму шеф-кухаря
Що відомо про польський МастерШеф?
Це адаптація відомого британського кулінарного шоу в Польщі. Прем'єра програми відбулася на каналі TVN 2 вересня 2012 року. Ведучою проєкту є Магда Гесслер.
В Україні на телеканалі СТБ з 2011 року виходить власна адаптація формату – "МастерШеф". Наразі вже знято 17 сезонів української версії.
- До речі, нещодавно стартували зйомок нового сезону "МастерШеф. Професіонали", який повертається на екрани вперше за три роки. В шоу оновили склад суддів: до Ектора Хіменеса-Браво та Володимира Ярославського приєднався шеф-кухар з Маріуполя Алекс Якутов, який раніше був експертом програми "На ножах" і ведучим "Пекельної кухні". Водночас Ольга Мартиновська, яка входила до складу журі, цього сезону стала ведучою проєкту.