Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме и показал фото со съемочной площадки шоу.

Клопотенко рассказал, что специально для участия привез с собой украинские продукты: утиную кашу, копченую грушу, брынзу, семена укропа, квас и другие ингредиенты. По его словам, даже пчелы были.

Не мог упустить эту возможность – представил украинскую кухню на полную. Потому что об уникальных украинских продуктах должен знать весь мир,

– отметил шеф-повар.

Также он добавил, что выпуск с его участием выйдет в эфир уже осенью.

Евгений дополнительно поделился кадрами из-за кулис проекта.

Евгений Клопотенко принял участие в польском "МастерШефе" / Фото из инстаграма шеф-повара

Что известно о польском МастерШефе?

Это адаптация известного британского кулинарного шоу в Польше. Премьера программы состоялась на канале TVN 2 сентября 2012 года. Ведущей проекта является Магда Гесслер.

В Украине на телеканале СТБ с 2011 года выходит собственная адаптация формата – "МастерШеф". На данный момент уже снято 17 сезонов украинской версии.