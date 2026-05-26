Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме и показал фото со съемочной площадки шоу.
Клопотенко рассказал, что специально для участия привез с собой украинские продукты: утиную кашу, копченую грушу, брынзу, семена укропа, квас и другие ингредиенты. По его словам, даже пчелы были.
Не мог упустить эту возможность – представил украинскую кухню на полную. Потому что об уникальных украинских продуктах должен знать весь мир,
– отметил шеф-повар.
Также он добавил, что выпуск с его участием выйдет в эфир уже осенью.
Евгений дополнительно поделился кадрами из-за кулис проекта.
Евгений Клопотенко принял участие в польском "МастерШефе" / Фото из инстаграма шеф-повара
Что известно о польском МастерШефе?
Это адаптация известного британского кулинарного шоу в Польше. Премьера программы состоялась на канале TVN 2 сентября 2012 года. Ведущей проекта является Магда Гесслер.
В Украине на телеканале СТБ с 2011 года выходит собственная адаптация формата – "МастерШеф". На данный момент уже снято 17 сезонов украинской версии.
- Кстати, недавно стартовали съемки нового сезона "МастерШеф. Профессионалы", который возвращается на экраны впервые за три года. В шоу обновили состав судей: к Эктору Хименесу-Браво и Владимиру Ярославскому присоединился шеф-повар из Мариуполя Алекс Якутов, который ранее был экспертом программы "На ножах" и ведущим "Адской кухни". В то же время Ольга Мартыновская, которая входила в состав жюри, этого сезона стала ведущей проекта.