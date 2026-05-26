В своем инстаграме Маша Ефросинина показала место, где провела день рождения, и поделилась трогательным видео вместе с любимым.

В ролике можно увидеть, как телеведущая в праздничном платье и на каблуках танцует с Тимуром Хромаевым, который надел классический костюм. Пара медленно двигалась под живое исполнение песни Ирины Билык "Нас нет".

Учитывая военную службу мужчины, супруги проводят немного времени вместе, поэтому эти кадры стали для них редкими и особенно ценными.

Где служит муж Маши Ефросининой?

Тимур Хромаев мобилизовался в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину.

В 2024 году Маша Ефросинина рассказывала, что ее муж служит в 112 бригаде киевской ТрО, где занимает должность командира роты и занимается радиоэлектронной борьбой. Военный выполнял боевые задачи на Запорожском направлении. Кроме этого, он ездил в служебные командировки к стратегически важным объектам по всей Украине.

Впоследствии Маша Ефросинина поделилась, что Тимур занимает должность заместителя командира роты по вооружению.

В том же году главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил мужа телеведущей нагрудным знаком "Серебряный крест".

Позже Сергей Притула рассказывал, что Тимур участвует в разработке важной военной системы, которая сейчас находится на этапе масштабирования и уже помогает украинским защитникам.

В марте этого года на странице Владимира Зеленского появилось видео с поездки в ОАЭ, где он встретился с украинскими экспертами в сфере безопасности, которые работают над усилением защиты от воздушных угроз. В состав этой команды также вошел Тимур Хромаев.