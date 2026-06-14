Воскресенская поделилась видео с Клопотенко на своей странице в инстаграме.

К теме Официально муж и жена: Евгений Клопотенко женился на Екатерине Воскресенской

В ролике отец Екатерины Воскресенской ведет ее под руку к любимому. В этот момент как раз начался ливень. Когда невеста подошла к Евгению Клопотенко, прогремел гром.

Влюбленные долго целовались под песню ADAM "Дещо інше".

В тот момент, когда мне нужно было выходить с отцом на церемонию, начался ливень. В тот момент, когда я подошла к любимому, прогремел гром. Небеса разговаривали с нами, а мы создавали нашу Вселенную. Я люблю тебя, Евгений. Ты есть,

– написала Воскресенская.

Церемония прошла в украинских традициях. Катерина была одета в светлое свадебное платье с корсетом, которое дополнила длинной фатой. Евгений выбрал юбку и вышиванку от украинского бренда SVARGA, а свой образ дополнил поясом.

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / Фотограф Юрий Кушнир

Что нужно знать об отношениях Клопотенко и Воскресенской?

Екатерина Воскресенская впервые увидела Клопотенко в его ресторане "100 лет назад вперед" около 6 лет назад. Они познакомились в 2023 году в День Независимости в Карпатах, где проходил благотворительный ужин.

Во второй раз Евгений и Екатерина встретились в ноябре 2024 года на дне рождения общих друзей. Они продолжили общаться в мессенджере. Где-то через 2 недели Клопотенко пригласил девушку на званый ужин, а затем на свидание.

Шеф-повар скрывал свою возлюбленную почти год. Он сообщил, что встречается с Воскресенской после 9 месяцев отношений. В январе Клопотенко сделал предложение возлюбленной. Затем они организовали сватовство, которое совместили с помолвкой. Мероприятие проходило в его ресторане украинской кухни "100 лет вперед".