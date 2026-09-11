В отношениях главного повара страны предложение руки и сердца прошло максимально колоритно и по-домашнему. Недавно Екатерина и Евгений решили ответить на вопросы подписчиков в сети, и жена ресторатора призналась, что предложение стало для нее абсолютной неожиданностью. В тот момент пара просто занималась повседневными делами на кухне.
Предложение было задолго до официального оформления брака. Предложение было дома, совершенно спонтанно, неожиданно. Мы шинковали капусту, чтобы заквасить на зиму. И Евгений в один момент сделал предложение,
– вспомнила Екатерина.
Евгений Клопотенко с женой / фото из инстаграмаХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Не обошли вниманием и вопрос, который, пожалуй, больше всего интересует поклонников пары. Ранее Евгений уже неоднократно говорил, что морально созрел для отцовства. Теперь влюбленные очень загадочно ответили на вопрос о возможной беременности и пополнении в семье.
Мы не все успеваем решить. Все в процессе,
– с юмором заинтриговала супружеская пара.
Евгений Клопотенко с женой / фото из инстаграма
Напомним, долгое время Евгений Клопотенко тщательно скрывал свою личную жизнь от посторонних глаз и сохранял статус холостяка, сосредоточившись исключительно на карьере и развитии гастрономических проектов. Однако впоследствии стало известно о его отношениях с Екатериной Воскресенской, а затем пара официально заключила брак, чем немало удивила и порадовала поклонников, которые теперь с удовольствием следят за их совместной жизнью.