Напередодні Великодня: Клопотенко, ONUKA та Патока дослідили забуті традиції українців

Співачка Ната Жижченко, кулінар Євген Клопотенко та стилістка Леся Патока вирушили Центральною Україною, щоб побачити та показала глядачам великодні традиції, про які більшість українців вже забули.

60-річний рецепт паски на пряженому молоці, глиняні свищики, управління дзвонами через смартфон і розписи овочами – про все це розповіли українські знаменитості в новому епізоді документального проєкту "Зáпал", пише Show 24.

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Так, у випуску фронтвумен гурту ONUKA досліджувала весняні обрядові пісні, що колись лунали у всіх селах України і якими закликали весну. В Опішні на Полтавщині Ната Жижченко ознайомилась зі свищиками – глиняними іграшка, що оживають звуком.

Для мене Великдень у музичному сенсі – це про ніжність. Про взаємність із природою. Це дуже семіотична історія. Якщо говорити про звучання – це свищики, гаївки, веснянки. Звучання сонця, трав, квітів,

– поділилася співачка.

У цьому ж регіоні Ната досліджувала дзвонарство – ще одну майже втрачену традицію. Виконавиця відвідала храм у селі Івончевці, де через війну не встигли встановити справжні дзвони, але завдяки спеціальному додатку настоятель храму може керувати електронними дзвонами просто зі смартфона, обираючи різні мелодії залежно від типу богослужіння.

Тим часом стилістка Леся Патока на Черкащині показала давню техніку прикрашання осель овочами. Морква, буряк, картопля та цибуля перетворювалися на своєрідні штампи для створення візерунків на стінах. Згодом у Звенигороді Леся відвідала майстерню золотарства, де відроджують традиційні дукачі – жіночі прикраси зі срібла та монет.

Водночас Євген Клопотенко, який досліджував гастрономічні традиції Вінниччини та Черкащини, відкрив для себе традиційну "начинку" – страву кризових часів, коли м'ясо було розкішшю. Її готували з коржа з яєць і борошна, який запікали заздалегідь, і шматків свинини, з'єднаних у горщику з яйцями, маслом, зеленню і спеціями. Також кулінар дізнався про кашу "Зозуля", яка внесена до списку нематеріальної культурної спадщини України. Її готують із пшона, молока, маку, яєць, цукру та масла та відправляють до печі.

Цю кашу довго томлять в печі, щоб досягти того самого, унікального смаку. Ніжна та солодкувата на смак пшоняна каша з чорними вкрапленнями маку дійсно дещо нагадує рябеньку пташечку. І вона наче огортає тебе своїм теплом. В українській культурі загалом дуже мало десертів і ця каша вразила мене, бо це, за своєю суттю, пудинг – страва, що широко поширена, зокрема, у Британії,

– розповів Євген.

Крім того, на Вінничині він перейняв рецепт паски на пряженому молоці, якому понад 60 років.

"Запал. Великдень – традиції української весни": дивіться відео онлайн

У новому випуску Ната, Євген та Леся показали, що українські традиції не тільки вижили після світових війн, голодоморів та радянських заборон, але й знаходять нові форми у сучасному світі. Особливо важливо це сьогодні, коли українська культура знову під загрозою через російське вторгнення.