15 серпня, 21:57
Орендують будинок під Києвом з двома поверхами й подвір'ям: як живе сім'я Євгена Кота

Марія Примич
Основні тези
  • Євген Кот і Наталія Татарінцева живуть у будинку в Софіївській Борщагівці, Київщина, за оренду якого платять близько 1500 доларів.
  • Подружжя показало свій будинок, в якому є простора кухня з вітальнею, спальня, дитяча кімната, а також розповіло про будівництво власного будинку.

Хореограф Євген Кот разом з дружиною Наталією Татарінцевою і їхньою донечкою Лелею живе у будинку, що розташований у Софіївській Борщагівці (Київщина). Подружжя платить за оренду близько 1500 доларів.

Євген і Наталія провели екскурсію орендованим будинком. Пише Show 24 з посиланням на проєкт "По хатах"

Спершу Євген Кот і Наталія Татарінцева показали подвір'я. Подружжя має пса і двох котів, які там проводять час. 

На першому поверсі доволі простора кухня, яка з'єднана з вітальнею. Є камін, що створює затишок, і вініловий програвач. 

Будинок Кота і Татарінцевої / Скриншоти з відео

 

 

На другий поверх ведуть сходи, на яких є підсвітка і стоять картини. Спальня зроблена у світлих тонах, поруч гардеробна, де сім'я зберігає речі. Леля, донька Євгена і Наталії, має дитячу кімнату.  

Євген Кот з дружиною показали дім / Скриншоти з відео

 

 

Подружжя розповіло, що поряд будує власний будинок. Однак Євген і Наталія зауважили, що заїдуть туди ще не скоро. 

Як живуть Євген Кот і Наталія Татарінцева: дивіться відео онлайн

