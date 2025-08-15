Хореограф Євген Кот разом з дружиною Наталією Татарінцевою і їхньою донечкою Лелею живе у будинку, що розташований у Софіївській Борщагівці (Київщина). Подружжя платить за оренду близько 1500 доларів.

Євген і Наталія провели екскурсію орендованим будинком.

Спершу Євген Кот і Наталія Татарінцева показали подвір'я. Подружжя має пса і двох котів, які там проводять час.

На першому поверсі доволі простора кухня, яка з'єднана з вітальнею. Є камін, що створює затишок, і вініловий програвач.

Будинок Кота і Татарінцевої / Скриншоти з відео

На другий поверх ведуть сходи, на яких є підсвітка і стоять картини. Спальня зроблена у світлих тонах, поруч гардеробна, де сім'я зберігає речі. Леля, донька Євгена і Наталії, має дитячу кімнату.

Євген Кот з дружиною показали дім / Скриншоти з відео

Подружжя розповіло, що поряд будує власний будинок. Однак Євген і Наталія зауважили, що заїдуть туди ще не скоро.

