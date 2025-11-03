Ексведучий "Орла і Решки" Євген Синельников удруге стане батьком

Режисер Євген Синельников поділився з прихильниками радісною звісткою. Незабаром колишній ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" вдруге стане батьком.

Про вагітність дружини Наталії Євген оголосив у свій день народження, пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм. Сьогодні режисеру виповнилося 44 роки.

Не пропустіть Телеведуча Леся Нікітюк похрестила сина й розсекретила його ім'я

Євген Синельников опублікував серію фотографій, на яких позує з вагітною дружиною. Подружжя влаштувало фотосесію на природі в місті Буча Київської області. На одній зі світлин видно знімок УЗД.

Сьогодні мені 44. Багато вітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка. Точніше ми вдвох це зробили. Вже ось-ось я знову стану молодим батьком. І від цього метелики в животі,

– написав Синельников.

Іншими подробицями режисер наразі не поділився. У коментарях під дописом Євгена і Наталію привітали ведучий Слава Дьомін, гурт KADNAY, зірковий вчитель Руслан Ігорович та інші.

Євген Синельников з вагітною дружиною / фото з інстаграму режисера

Що відомо про особисте життя Євгена Синельникова?