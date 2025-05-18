Австрія перемогла на Євробаченні-2025

У Швейцарії відгримів фінал Євробачення-2025. Цьогоріч перемогу в пісенному конкурсі здобув співак JJ з Австрії. Виконавець представив країну з конкурсною піснею Wasted Love.

У своїй композиції він співав про нерозділене кохання, чим підкорив як членів професійного журі, так і глядачів Євробачення-2025, пише Show 24.

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Співак JJ отримав 436 балів від журі та глядачів у фіналі конкурсу Євробачення. Під час отримання свого трофея співак подякував батькам, своїй команді та організаторам цьогорічного пісенного конкурсу. Він наголосив, що "любов – найбільша сила на землі".



Австрія перемогла у Євробаченні-2025 / Скриншот з відео