Оцінки України на Євробаченні-2026 обурили глядачів: хто був у складі національного журі

У фіналі Євробачення важливі ше лише глядацькі голоси, а й результати голосування національних журі країн-учасниць. Після цьогорічного фіналу у мережі активно обговорюють оцінки журі від України, які віддали найвищий бал Мальті.

У прямому ефірі Євробачення Тімур Мірошниченко оголосив імена експертів, які цього року входили до складу українського національного журі. Детальніше – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Хто входив до складу нацжурі від України на Євробаченні-2026?

Victoria Niro – співачка, цього року вона подавалась на Нацвідбір, але не пройшла до лонглиста;

– співачка, цього року вона подавалась на Нацвідбір, але не пройшла до лонглиста; Klavdia Petrivna – співачка, авторка пісень;

– співачка, авторка пісень; Ігор Кириленко – музикант, композитор, продюсер "Нашебачення";

– музикант, композитор, продюсер "Нашебачення"; Євген Кот – хореограф;

– хореограф; Валерій Харчишин – лідер гурту "Друга Ріка";

– лідер гурту "Друга Ріка"; Валентин Лещинський – учасник гурту Ziferblat;

– учасник гурту Ziferblat; Анна Свірідова – українська теле- та радіоведуча.

У прямому ефірі з Києва оголошував результати голосування соліст гурту Ziferblat Даніїл Лещинський.

Як проголосувало українське журі?

Найвищий бал від України – 12 – отримала Мальта та її представник Айдан Кассар із двомовною піснею Bella. Цікаво, що у фінальній таблиці Мальта опинилася аж на 18 місці. 10 балів наше журі цього року віддало Ізраїлю.

Інші оцінки розподілились так:

8 балів – Молдова;

7 балів – Чехія;

6 балів – Фінляндія;

5 балів – Франція;

4 бали – Італія;

3 бали – Румунія;

2 бали – Австралія;

1 бал – Велика Британія.



Бали від України на Євробаченні-2026 / Скриншот з відео

Такий результат голосування спричинив хвилю обурень в мережі, адже він кардинально відрізняється від результату телеголосування українців.

Українські глядачі віддали свої бали таким чином:

12 балів – Молдова ;

; 10 балів – Румунія;

8 балів – Хорватія;

7 балів – Данія;

6 балів – Норвегія;

5 балів – Ізраїль;

4 бали – Болгарія;

3 бали – Сербія;

2 бали – Фінляндія;

1 бал – Чехія.

Хто може входити до національного журі?

Цього року організатори Євробачення дещо змінили правила формування національних журі. Якщо раніше до складу суддів входило 5 експертів, то тепер ця кількість збільшилась до 7. Також дозволили включати до складу не тільки музичних критиків та журналістів, а й викладачів, режисерів, хореографів та інших представників творчих професій.

Згідно з новими правилами, щонайменше двоє членів журі мають бути віком від 18 до 25 років. Таке рішення організатори пояснюють бажанням краще враховувати інтереси молодої аудиторії конкурсу.

Усі члени журі підписують декларацію про неупереджене голосування та підтверджують, що не координують свої дії між собою і не розголошують свої вподобання у соціальних мережах.