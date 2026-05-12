Представник Греції, якому пророкують друге місце, запалив сцену Євробачення-2026

Перший півфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення розпочався. На сцені вже виступив фаворит букмекерів – представник Греції Акілас із запальною піснею Ferto.

Грецький співак вийшов на сцену четвертим.

Акілас – молодий та запальний артист, який здобув широку популярність у 2024 році завдяки хіту Atelié. Кар'єру він розпочав у музичній школі Serres.

Пізніше Акілас вдосконалював навички на театральних майстер-класах у місті Салоніки, а згодом переїхав до Афін, щоб здійснити музичну мрію. У столиці Греції співак став відомим завдяки вірусним каверам у тіктоці. Він зарекомендував себе як яскравий артист.

Наразі букмекери прогнозують Акіласу друге місце, йдеться на сайті eurovisionworld. Його обганяє Фінляндія, яку представляють Лінда Лампеніус і Пете Паркконен.

Перший півфінал Євробачення-2026 можна дивитися на всіх платформах Суспільного. Коментують пісенний конкурс незмінний Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Сьогодні представники 15 країн презентують свої пісні, а до гранд-фіналу пройдуть 10 учасників. Поза конкурсом виступлять представники двох країн Великої п'ятірки – Італія та Німеччина.