Розбив нагороду просто на сцені: репер Yung Lean влаштував епатажний перформанс на MTV VMA

Дебютний виступ шведського репера Yung Lean на цьогорічній премії MTV Video Music Awards запам'ятається глядачам надовго. Артист влаштував несподіваний перформанс та розтрощив престижну статуетку просто під час свого номера.

На сцені грандіозної музичної премії артист з'явився разом із французьким електронним проєктом GENER8ION, щоб виконати їхній спільний трек Storm II. Свій виступ Yung Lean розпочав доволі зухвало: він вийшов із фірмовою статуеткою премії Moonman у руках, потримав її кілька секунд над головою, а потім із силою жбурнув об підлогу, розбивши нагороду.

Одразу після цього символічного жесту до виконавця приєдналася команда танцівників. Вони майстерно відтворили хореографію та похмуру візуальну естетику з кліпу на пісню STORM, перетворивши виступ на неймовірно динамічну постановку, яка вразила публіку в залі.

Варто зазначити, що візуальна частина цього проєкту є не випадковою. Режисером оригінального музичного відео став відомий французький кліпмейкер і режисер Ромен Гаврас. Сама ж робота привернула неабияку увагу критиків – відео номінували на цьогорічну премію MTV VMA одразу в кількох головних категоріях, серед яких "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкраща хореографія".

Yung Lean - STORM - дивитися відео онлайн:

Для самого ж Yung Lean цей вихід на сцену VMA став абсолютним дебютом, проте завдяки такому неординарному вчинку зі статуеткою його перформанс точно стане одним із найбільш обговорюваних моментів церемонії.