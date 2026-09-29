На сцене грандиозной музыкальной премии артист появился вместе с французским электронным проектом GENER8ION, чтобы исполнить их совместный трек Storm II. Свое выступление Yung Lean начал довольно дерзко: он вышел с фирменной статуэткой премии Moonman в руках, подержал ее несколько секунд над головой, а затем с силой швырнул на пол, разбив награду.

Сразу после этого символического жеста к исполнителю присоединилась команда танцоров. Они мастерски воссоздали хореографию и мрачную визуальную эстетику из клипа на песню STORM, превратив выступление в невероятно динамичную постановку, которая поразила публику в зале.

Стоит отметить, что визуальная часть этого проекта не случайна. Режиссером оригинального музыкального видео стал известный французский клипмейкер и режиссер Ромен Гаврас. Сама же работа привлекла немалое внимание критиков – видео было номинировано на премию MTV VMA этого года сразу в нескольких главных категориях, среди которых "Видео года", "Лучшая режиссура" и "Лучшая хореография".

Yung Lean – STORM – смотреть видео онлайн:

Для самого же Yung Lean этот выход на сцену VMA стал абсолютным дебютом, однако благодаря такому неординарному поступку со статуэткой его выступление точно станет одним из самых обсуждаемых моментов церемонии.