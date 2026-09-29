На сцені грандіозної музичної премії артист з'явився разом із французьким електронним проєктом GENER8ION, щоб виконати їхній спільний трек Storm II. Свій виступ Yung Lean розпочав доволі зухвало: він вийшов із фірмовою статуеткою премії Moonman у руках, потримав її кілька секунд над головою, а потім із силою жбурнув об підлогу, розбивши нагороду.

Одразу після цього символічного жесту до виконавця приєдналася команда танцівників. Вони майстерно відтворили хореографію та похмуру візуальну естетику з кліпу на пісню STORM, перетворивши виступ на неймовірно динамічну постановку, яка вразила публіку в залі.

Варто зазначити, що візуальна частина цього проєкту є не випадковою. Режисером оригінального музичного відео став відомий французький кліпмейкер і режисер Ромен Гаврас. Сама ж робота привернула неабияку увагу критиків – відео номінували на цьогорічну премію MTV VMA одразу в кількох головних категоріях, серед яких "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкраща хореографія".

Yung Lean - STORM - дивитися відео онлайн:

Для самого ж Yung Lean цей вихід на сцену VMA став абсолютним дебютом, проте завдяки такому неординарному вчинку зі статуеткою його перформанс точно стане одним із найбільш обговорюваних моментів церемонії.