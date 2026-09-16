Женя Галич здивував історією, як Олег Винник допоміг йому виїхати за кордон під час війни
Лідер гурту O.Torvald Женя Галич після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. Тим часом його дружина та діти виїхали до Польщі, щоб перебувати в безпеці.
Військовослужбовцю було непросто отримати дозвіл на виїзд за кордон, тож уперше побачитися з родиною він зміг завдяки Олегу Виннику, який зараз живе в Німеччині. Про це Галич розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.
За словами музиканта, у перший рік повномасштабної війни його взагалі не відпускали зі служби. Однак саме тоді Олег Винник придбав для його батальйону автомобіль швидкої допомоги в Німеччині, який потрібно було доставити в Україну.
Комбат каже: "Так, хто у нас там із шоубізнесу? Зови Галича і Красулю". Ми прийшли, він каже: "Треба забрати швидку". Я вже на голках кажу: "Я заберу всі швидкі, які тільки потрібно". І нас із Жекою відпустили за швидкою,
– пригадав Галич.
Водночас рідні музиканта не знали, що він приїде. Галич вирішив зробити дружині та дітям сюрприз, тому про його приїзд знав лише брат.
Це так було романтично. Я їм сюрприз зробив. Я приїхав – ну, сльози, ясно,
– розповів Євген.
Наступного року Галич уже зміг побачитися з родиною під час своєї військової відпустки. Пізніше зустрічі відбувалися приблизно двічі на рік. Дружина та діти, які тоді жили в Польщі, приїжджали до Львова, зокрема коли їм потрібно було пройти медичні обстеження. Тоді музикант просився у звільнення, щоб провести з ними час.
Відомо, що у 2025 році родина Галича остаточно повернулася в Україну після кількох років життя в Польщі.
Інтерв'ю з Женею Галичем: дивіться відео онлайн
Відомо, що сам Женя Галич звільнений із військової служби та має статус ветерана.