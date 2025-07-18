Зірка "Спіймати Кайдаша" вперше після розлучення зізнався про нові стосунки

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов повідомив, що перебуває у стосунках. Актор познайомився з коханою кілька місяців тому.

Вперше за тривалий час актор прокоментував особисте життя. Про це пише Show 24 з посиланням на його інтерв'ю Мирославі Мандзюк.

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Я зараз у стосунках. Щасливий від найпершої зустрічі. Ми познайомилися в житті, наживо. Ми від весни почали зустрічатися, а до того були знайомі. Я не хочу афішувати ці стосунки. Як і раніше, вважаю, що "щастя любить тишу",

– розповів Григорій Бакланов.

Актор зі "Спіймати Кайдаша" не хоче розповідати про свою обраницю. Але й ховатися він не планує, бо розуміє, що є публічною людиною.

"Ні, не ховаюсь, це вже складно "себе закопувати" і боятися виринути десь. Треба жити нормальне життя. Тим паче коли ти публічний, якась частина твого життя має бути спокійною, де ти – є ти. Ніхто про це не знає, і ніхто туди не лізе", – сказав Бакланов.

Наразі пара не живе разом, але це може статися у майбутньому. Також актор поділився, що хотів би стати батьком.

Що відомо про особисте життя Григорія Бакланова?

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару познайомилися ще під час навчання в університеті. Стосунки пари тривали близько 10 років. У 2021 році Григорій та Анастасія одружилися.

У березні 2024 року подружжя оголосило про розлучення. Це рішення вони ухвалили разом.