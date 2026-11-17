Ці пісні свого часу лунали звідусіль, збирали мільйони прослуховувань і ставали візитівками артистів. Та самі виконавці не завжди поділяли захоплення публіки. Розповідаємо, які світові зірки втомилися від власних хітів і чому деякі композиції вони більше не хочуть чути.

Для слухачів це улюблені пісні, які хочеться вмикати знову і знову. А от для виконавців деякі з них стали справжнім випробуванням: одні не впізнають у старих хітах себе теперішніх, інші втомилися від нескінченних прохань заспівати одну й ту саму композицію, а дехто взагалі вважає її невдалою. 24 Канал зібрав історії знаменитостей, які не приховували свого ставлення до власних музичних хітів.

Liam Gallagher – "Wonderwall"

Пісня, яку мільйони людей можуть упізнати з перших акордів, для фронтмена Oasis Liam Gallagher стала чи не найбільшим приводом для роздратування. Йдеться про "Wonderwall" – композицію 1995 року, яка перетворилася на справжній символ британського року.

У 2008 році музикант відверто зізнався, що терпіти не може цей хіт. За його словами, щоразу, коли доводиться виконувати композицію, його буквально нудить. Особливо Liam дратувало те, що за кордоном його впізнавали передусім як виконавця "Wonderwall", хоча в репертуарі Oasis було чимало інших пісень.

Цікаво, що брат музиканта Noel Gallagher також не вважав цю композицію найкращою роботою гурту. Він навіть називав "Cigarettes & Alcohol" значно сильнішою піснею. Схоже, у родині Gallagher популярність "Wonderwall" не викликала такого захоплення, як у слухачів.

Дивіться кліп "Wonderwall" онлайн:

Miley Cyrus – "Party in the U.S.A."

Цей хіт став одним із найвідоміших у кар'єрі Miley Cyrus, але сама співачка далеко не завжди була від нього в захваті. "Party in the U.S.A." вийшла у 2009 році та швидко перетворилася на справжній гімн американських вечірок.

Проблема полягала в тому, що композиція не зовсім відповідала музичному смаку артистки. У ранньому інтерв'ю Miley зізнавалася, що це не її стиль, а саму пісню вона не писала й спочатку навіть не очікувала, що вона стане настільки популярною.

Через роки співачка ще раз нагадала про своє ставлення до хіта. У 2019 році, коли її тодішній чоловік Liam Hemsworth опублікував відео, де співає "Party in the U.S.A.", Miley пожартувала: "Я її ненавиджу, але чомусь людям вона подобається".

Дивіться кліп "Party in the U.S.A." онлайн:

Lady Gaga – "Telephone"

Спільна робота Lady Gaga та Beyoncé здавалася ідеальним попхітом, а кліп на "Telephone" досі залишається одним із найвпізнаваніших у творчості обох артисток. Проте сама Gaga неодноразово досить різко висловлювалася про цю композицію.

В інтерв'ю Popjustice у 2011 році співачка прямо сказала, що ненавидить "Telephone" і їй найважче слухати саме цю пісню. Не надто сподобався їй і кліп, хоча в ньому знялася Beyoncé. Lady Gaga навіть жартувала, що у відеороботі було занадто багато різних ідей.

Попри це, артистка продовжувала виконувати хіт на концертах. Востаннє вона включала його до концертної програми під час туру Chromatica Ball у 2022 році. Тож навіть якщо виконавиця не в захваті від пісні, її прихильники все одно мають особливу любов до цього дуету.

Дивіться кліп "Telephone" онлайн:

Lorde – "Royals"

У 16 років Lorde стала світовою сенсацією завдяки пісні "Royals". Композиція принесла їй міжнародну популярність і премії "Греммі", однак із часом співачка почала дивитися на неї зовсім іншими очима.

У 2014 році виконавиця зізналася, що тепер деякі мелодії здаються їй недостатньо вдалими, а окремі рядки вона вже не написала б так само. Lorde пояснювала, що на момент створення пісні була ще дуже юною, тому зараз сприймає її радше як нагадування про себе-підлітка.

Водночас артистка розуміє, чому "Royals" стала хітом. Композиція й досі залишається важливою частиною її музичної історії, хоча сама Lorde вже давно виросла з того творчого образу, з яким познайомився світ.

Дивіться кліп "Royals" онлайн:

Elton John – "Crocodile Rock"

Навіть легендарний Elton John має пісню, яку хотів би назавжди викреслити зі свого концертного репертуару. Йдеться про "Crocodile Rock" – один із найвідоміших хітів музиканта, випущений у 1972 році.

Виявилося, що артист спочатку сприймав цю композицію радше як жарт і музичну пародію. Проте слухачам вона настільки сподобалася, що згодом стала обов'язковою частиною його виступів.

Щоправда, повністю відмовитися від хіта йому так і не вдалося: у травні 2026 року Elton John знову виконав композицію на спеціальному заході Silver & Black Gala. Схоже, глядацька любов іноді сильніша за бажання артиста забути власну пісню.

Дивіться кліп "Crocodile Rock" онлайн:

Robert Plant – "Stairway to Heaven"

Для багатьох шанувальників Led Zeppelin ця композиція є справжнім шедевром рок-музики. Однак фронтмен гурту Robert Plant свого часу настільки втомився від "Stairway to Heaven", що навіть відмовлявся виконувати її на концертах.

У 1988 році музикант пояснював, що не хотів би співати цю пісню на кожному виступі. Він зазначав, що в момент створення композиція мала для нього особливе значення, але через 17 років уже не відчував такого зв'язку з нею.

Plant навіть називав її надто пафосною та зізнавався, що йому було складно уявити постійне виконання цього восьмихвилинного хіта.

Після тривалої перерви музикант повернувся до "Stairway to Heaven" у 2023 році, виконавши її на благодійному заході. Проте в його звичайних концертних сетлистах композиція так і не стала регулярною гостею.

Дивіться кліп "Stairway to Heaven" онлайн:

До речі, деякі музиканти стають справжніми легендами завдяки пісням, які знає кілька поколінь слухачів. Один із таких артистів – Eminem, чий творчий шлях і досі викликає чималий інтерес.