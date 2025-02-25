Шукали кохання всього життя: які зірки одружувались по декілька разів

Одруження – це серйозний крок у житті кожної людини. Перед ухваленням такого рішення стоїть чимало сумнівів, але вважається, якщо почуття справжні, то і союз буде міцним. Однак зірки українського та світового шоубізнесу уже декілька разів довели, що своє кохання вони знаходять далеко не з першого разу.

Чимало знаменитостей йшли під вінець навіть не один чи два рази, а перетнули межу в чотири, п'ять чи шість разів. Для когось це може виявитись справжнім шоком, однак такими бувають реалії зіркового життя, пише Show24.

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Знаменитості, які одружувались більше, ніж три рази

Віктор Павлік

За своє життя співак одружувався 4 рази. Першою обраницею стала дівчина, на ім'я Лідія. У цьому шлюбі народився первісток – син Олександр.

Друга дружина Павліка – Світлана. Шлюб протримався 8 років і в цьому союзі народилась донька Христина.

Третьою дружиною стала Лариса Созаєва. У пари народився син Павло, а подружній союз протримався до 2008 року. Згодом експодружжя возз'єдналось, однак у 2016 році остаточно розійшлось. На жаль, у 2020 році син артиста помер через агресивну форму раку.

Четверта дружина артиста – Катерина Репяхова, яка сьогодні виконує роль не тільки дружини та матері, а й концертного директора. До слова, вона молодша від свого обранця на 28 років.

Віктор Павлік з четвертою дружиною / Фото з інстаграму співака

Джеймс Кемерон

Режисер одружувався 5 разів, а його біографія переповнена історіями романів. Першою дружиною була Шерон Вільямс, офіціантка, з якою він одружився у 1978 році. Вони розлучилися у 1984 році, а в тому ж році Кемерон зняв фільм "Термінатор".

У 1985 році вдруге одружився з Гейл Енн Херд, продюсеркою і співавторкою сценарію "Термінатора". Через 4 роки союз розпався, однак у той самий період до режисера приходить нове кохання – Кетрін Бігелоу. Разом пара пробула два роки.

У 1991 році Джеймс знайомиться з майбутньою дружиною – актрисою Ліндою Гемілтон. Це сталось під час виходу у світі другої частини стрічки "Термінатор 2: Судний день". Через два роки у них народжується донька, а ще через чотири – подружжя розлучається.

Наступною супутницею життя стала Сюзі Еміс, яка виконувала роль внучки Роуз (Кейт Вінслет) в "Титаніку". Жінка спершу відправила чоловіка назад до колишньої коханої, з якою він одружився, однак у 2000 році режисер повернуся до Сюзі. У подружжя народилось троє дітей: син і дві доньки. Станом на сьогодні, цей союз продовжує існувати.

Джеймс Кемерон зі Сюзі Еміс / Фото Getty images

Памела Андерсон

Акторка, яку називали секс-символом кіноіндустрії, аж шість разів ішла під вінець. Першим офіційним обранцем був барабанник Томмі Лі. Після знайомства пара одружилась доволі швидко. У подружжя народився первісток. За цей час Памела пробувала подавати на розлучення, адже чоловік пиячив. Однак у 1997 році у них народився другий син.

Через рік обранця акторки заарештували за жорстоке поводження з дітьми, а сама жінка подала на розлучення. У 2008 році, як не дивно, подружжя знову зійшлось, однак ненадовго.

У 2001 році зірка познайомилась з музикантом Кідом Роком. В обох них уже були діти, тому вони мріяли про спільну дитину. Через рік чоловік освідчився, а ще через рік заручини було розірвано. Однак у 2006 році доля знову звела тих людей й вони одружились. Але через три місяці сімейного життя Памела подала на розлучення.

Памела Андерсон / Фото Getty images

Утретє акторка вийшла заміж за гравця у покер – Ріка Саломона. Через 10 тижнів після одруження пара розійшлась. У 2014 році поширились чутки, що експодружжя знову разом. І це виявилось правдою. Однак того ж року вони вдруге розлучились.

У січні 2020 року Андресон вийшла заміж за продюсера Джона Пітерса. Наприкінці 80-х років вони зустрічались нетривалий час, однак стосунки відновили наприкінці 2019 року. Через два тижні після весілля пара розійшлась.

Вшосте голлівудська акторка вийшла заміж за свого охоронця Дена Гейгерста у 2021 році. Однак у 2022 році зірка подала на розлучення.

Ірена Карпа

Українська письменниця та журналістка йшла під вінець тричі. Вперше вона вийшла заміж за журналіста та письменника Антона Фрідлянда. Але за рік часу цей союз розпався. Згодом Ірена вийшла заміж удруге – за американського фінансиста Нормана Пол Генсона. У 2010 році в пари народилась донька Корена, а за рік – донечка Кайя.

За декілька років Карпа повідомила, що розійшлась із чоловіком. У 2018 році стало відомо, що Ірена вийшла заміж утретє – за француза Луї Требюше.

Ірена Карпа вийшла заміж утретє / Фото з інстаграму письменниці

Мартін Скорсезе

Відомий режисер пов'язав себе узами одруження аж 5 разів. Вперше чоловік одружився з Ларейн Бреннан у 1965 році. Згодом у подружжя народилась донька, але у 1971 році пара розлучилась.

Через 5 років Скорсезе одружується вдруге. Його обраницею стала журналістка Джулія Кемерон. Жінка подарувала чоловіку доньку, однак союз вберегти не вдалось.

У 1979 році Мартін одружується з Ізабеллою Росселліні. Цей шлюб тривав трохи довше, ніж попередній, але також завершився розлученням через три роки.

Четвертою обраницею для подружнього життя стала Барбара Де Фіна. Після 6 років ексзакохані розійшлись різними дорогами. А у п'яте режисер одружився з письменницею Хелен Моріс у 1999 році. Їхній союз став найстабільнішим і найтривалішим. У подружжя народилась донька і вони разом вже понад два десятиліття.

Мартін Скорсезе та Хелен Морріс / Фото Getty images