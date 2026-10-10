Зіркові любовні трикутники, які всі обговорювали: хто від кого і до кого пішов

У шоу-бізнесі службовий роман іноді починається швидше, ніж встигають закінчитися попередні стосунки. Спільні гастролі, вистави, телешоу – і ось уже фраза "ми просто колеги" починає звучати підозріло знайомо.

Щоправда, ці історії різні: десь зраду згодом підтвердили самі герої, а десь нове кохання почалося вже після офіційного розриву. Тому без приписування зайвого – 24 Канала згадє найгучніші любовні переходи українського шоу-бізнесу.

Ольга Сумська: від Євгена Паперного до Віталія Борисюка



Ольга Сумська / Фото з Інстаграму



Акторка була одружена з Євгеном Паперним, коли закохалася в колегу по театру Віталія Борисюка. Таємниця розкрилася досить кінематографічно: Паперний знайшов у сумочці дружини фотографію Борисюка. Сумська пізніше зізнавалася, що тоді вже зрозуміла: першого чоловіка більше не кохає.

У підсумку Сумська залишила шлюб і пов'язала життя з Борисюком. Через десятиліття акторка каже, що про свій вибір не шкодує.

Потап: від Ірини Горової – до Насті Каменських



Потап / Фото з Інстаграму



Про Потапа та Настю Каменських роками говорили одне й те саме: "Та ні, вони просто працюють разом". І вони дуже довго дозволяли всім у це вірити.

Але у 2025 році Потап сам підтвердив, що роман із Каменських почався, коли він ще був одружений з Іриною Горовою. До того їхні стосунки роками залишалися таємницею, хоча ще у 2013-му артистів помічали разом на Кубі.

З Горовою продюсер прожив багато років і виховував сина Андрія. Потім було розлучення, таємні стосунки з Каменських і зрештою гучне весілля у 2019 році.

Олена Тополя: від Вадима Лисиці – до Тараса Тополі



Олена Тополя / Фото із Інстаграму



До Тараса Тополі співачка Олена Тополя, яку тоді всі знали як Alyosha, багато років була у стосунках зі своїм продюсером Вадимом Лисицею.

Після "Євробачення-2010" пара вирішила розійтися, хоча продовжила працювати разом. І саме на очах Лисиці почали зароджуватися стосунки Олени з фронтменом "Антитіл" Тарасом Тополею. Продюсер навіть згадував, що через це мав із Тарасом конфлікт: спочатку музикант заперечував роман, а трохи пізніше вони з Оленою офіційно повідомили Лисиці, що разом.

Дмитро Дікусар: від Ірини Білик – до Олени Шоптенко



Дмитро Дікусар / Фото з Інстаграму



"Танці з зірками" для Дмитра Дікусара свого часу працювали майже як окремий застосунок для знайомств.

У 2007 році він закрутив роман з Іриною Білик, яка була старша за нього на 15 років. Вони навіть провели весільну церемонію в Ріо-де-Жанейро, хоча юридичної сили в Україні цей шлюб не мав. У 2010 році пара розійшлася.

А вже невдовзі після розриву з Білик у Дікусара почалися стосунки з іншою відомою хореографкою – Оленою Шоптенко. Згодом вони одружилися, а 2016 року розлучилися.

Надя Дорофєєва: від Дантеса – до Кацуріна



Надя Дорофєєва / Фото з Інстаграм



У 2022 році Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення після шести років шлюбу. Невдовзі співачка підтвердила роман із Мішею Кацуріним, який також розійшовся зі своєю дружиною Дашею.

Раніше ми розповідали про зіркові українські пари, які пробачили зраду.