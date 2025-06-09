Найпопулярнішого тікток-блогера затримали в аеропорту у США

Блогера з тіктоку Хабі Ламе затримала імміграційна й митна служба США. Він добровільно покинув країну через проблеми з документами.

Тіктокера затримали в міжнародному аеропорту в Лас-Вегасі. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Імміграційна й митна служба США з'ясувала, що громадянин Італії Хабі Ламе порушив законодавство: у нього виявилась прострочена віза. Блогер заїхав до країни 30 квітня й "перевищив термін дії" своєї візи. Про це йдеться у заяві про його затримання.

Хабі Ламе направили до центру затримання в Неваді. Однак у той самий день його звільнили. Зірка тіктоку добровільно покинув США. Наразі він не коментував інциденту.

Хто такий Хабі Ламе

Хабі Ламе – найпопулярніший тіктокер у світі. У нього понад 162,2 мільйона фоловерів на платформі.

Чоловік почав знімати відео та став популярним ще під час пандемії коронавірусу. Основною тематикою його гумористичних роликів було висміювання лайфхаків. Блогер кумедно й без жодних слів обігрував ситуації, де люди ускладнюють собі життя.

Хабі Ламе затримали на тлі міграційної політики Дональда Трампа. Нелегальна імміграція була елементом його передвиборчої кампанії. Коли Трамп став президентом, у США призупинили низку програм, що дозволяли іммігрантам на певний термін приїздити до країни. Унаслідок цього рішення стались масові депортації, а можливість в'їзду до Штатів громадян нестабільних і небезпечних країн стало заблокованим.