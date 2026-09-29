Злата Огнєвіч натякнула на повернення на Євробачення: "Чутки так просто не виникають"

Злата Огнєвіч заінтригувала можливою участю в Нацвідборі на Євробачення-2027. Співачка не стала підтверджувати чи спростовувати чутки про своє повернення на пісенний конкурс, однак її загадкова відповідь лише підігріла інтерес.

Нещодавно артистка презентувала нову англомовну пісню Fighter. Після її прем'єри в мережі почали припускати, що композиція може стати заявкою Злати на участь у Національному відборі на Євробачення-2027. Чутки про можливе повернення співачки на конкурс прокоментували в ефірі Хіт FM.

Ведучі прямо запитали Злату, чи справді вона планує знову поборотися за можливість представити Україну. Втім, артистка не дала однозначної відповіді. Замість цього вона лише загадково сказала: "Чутки так просто ніколи не виникають".

Таким чином, співачка не підтвердила свою участь у Нацвідборі, але й не стала спростовувати припущення шанувальників. Тож наразі невідомо, чи побачимо її серед учасників цьогорічного відбору.

Зазначимо, що прийом заявок на участь у Національному відборі на Євробачення-2027 стартував 15 вересня і триватиме до 2 листопада 2026 року включно. Представника України на пісенному конкурсі оберуть під час фіналу Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2027 року.

Для Злати Огнєвіч це може стати другим Євробаченням. У 2013 році співачка перемогла в Національному відборі з піснею Gravity та вирушила до Швеції, яка того року приймала міжнародний конкурс. За підсумками фіналу артистка посіла третє місце.

Минуло понад 10 років, однак виступ Злати Огнєвіч із Gravity досі згадують шанувальники Євробачення. Тепер же співачка знову підігріла інтерес до можливого повернення на конкурс.

А раніше стало відомо, хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2026.