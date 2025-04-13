Я все бачу та все знаю, – Злата Огнєвіч заявила про "брудну гру" з боку колег у шоубізнесі
- Злата Огнєвіч заявила про атаку ботів на її інстаграм після прем'єри нової пісні, підозрюючи колег у "брудній грі".
- Огнєвіч виступає за справедливу конкуренцію в шоубізнесі й вважає, що ті, хто використовує брудні методи, повинні пам'ятати про бумеранг.
Співачка Злата Огнєвіч поскаржилась на атаку ботів. Артистка підозрює в цьому колег, які, на її думку, влаштовують "брудну гру".
Злата Огнєвіч днями презентувала нову пісню – це дует "Відпусти його" зі співачкою Yatsuta. Після прем'єри артистка помітила підозрілу активність у своїх соцмережах, пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторіз.
До слова Злата Огнєвіч вперше зізналась, що зазнала домагань з боку впливового чоловіка
Співачка повідомила, що на її сторінку відбулась атака ботів. У цьому вона підозрює колегу з шоубізнесу.
Так буває, що комусь в шоубізнесі не дає спокою успіх колег. Коли відбулася прем'єра пісні "Відпусти його", відбулася атака ботів на мій інстаграм, нам довелося навіть закривати сторінку, чистити всіх цих ботів вручну. Я це кажу не для піару… Просто, я скажу, що я все бачу, все знаю, роблю свої висновки,
– сказала Злата Огнєвіч.
Виконавиця дорікнула тим, хто купує ботів, у "брудній грі". Вона підкреслила, що вона виступає за справедливу конкуренцію – випуски пісень, концерти, тури й багато іншого.
"Я ніколи в житті не буду займатися подібним... Справжня конкуренція – це пісні, хіти й успіх артиста під час турів, касових концертів. Ось це для мене чесна гра, а той, хто веде брудну гру, до них все повернеться бумерангом. Боти – це така активність, за яку хтось платить. Краще б на донати направили", – зазначила Злата Огнєвіч.
Раніше на ботів скаржилась KOLA
Минулого року з подібною проблемою та атакою ботів зіштовхнулась співачка KOLA. Вона заявила, що на її новий кліп скаржилися.
Співачка теж підозрювала, що на її роботу вчинили замовлення, щоб заблокувати його у трендах. Зірка стверджувала, що знає, хто за цим стоїть.