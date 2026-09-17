Раміна Есхакзай травмувалась на шоу "Зрадники": на ногу зірки наїхав кількатонний реквізит

17 вересня стартував другий сезон шоу "Зрадники". Однією з учасників стала Раміна Есхакзай, яка першого ж дня ледь не вибула з гри через прикрий інцидент.

В 2 сезоні проєкту "Зрадники" є 21 учасник, а локація незмінна – палац Шенборнів, де відтепер ніхто не може бути впевненим у тому, кому варто довіряти. Серед них – й інтерв'юерка Раміна Есхакзай, яка боротиметься за 1 мільйон гривень.

Перший день знімань став для Раміни Есхакзай випробуванням ще до початку самої гри. Під час стартового завдання на її ногу наїхала дерев’яна фігура кількатонного коня. Попри травму, Раміна продовжила участь у проєкті, однак найбільше переживала, що через неї може бути змушена покинути змагання.

Я взагалі не очікувала, що вже на старті зйомок отримаю травму. Під час випробування на мою ногу наїхала дерев’яна фігура коня вагою кілька тонн. Спочатку я думала, що просто дуже боляче, але коли зняла шкарпетку й побачила синій набряклий палець, стало страшно. Нога боліла протягом знімань, довелося приймати ліки й адаптувати взуття. Але найбільше я боялася, що через травму мене попросять залишити гру. Було страшно подумати: перший день – і все може закінчитися вже тут. Тому я просто шукала спосіб продовжувати,

– розповіла про травму Есхакзай.



У другому сезоні шоу "Зрадники" травмувалась Раміна Есхакзай / Фото шоу "Зрадники"

Конкуренцію Раміні у боротьбі за солідний приз складуть 20 обраних. Проєкт "Зрадники" у 2026 році зібрав максимально різних учасників – за віком, професіями, досвідом і характерами.