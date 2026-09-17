Во 2-м сезоне проекта "Предатели" участвуют 21 человек, а место съемок осталось прежним – дворец Шенборнов, где отныне никто не может быть уверен в том, кому стоит доверять. Среди них – и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая будет бороться за 1 миллион гривен.

Первый день съемок стал для Рамины Эсхакзай испытанием еще до начала самой игры. Во время стартового задания на ее ногу наехала деревянная фигура лошади весом в несколько тонн. Несмотря на травму, Рамина продолжила участие в проекте, однако больше всего переживала, что из-за нее может быть вынуждена покинуть соревнование.

Я вообще не ожидала, что уже на старте съемок получу травму. Во время испытания на мою ногу наехала деревянная фигура лошади весом в несколько тонн. Сначала я думала, что просто очень больно, но когда сняла носок и увидела синий опухший палец, стало страшно. Нога болела на протяжении съемок, пришлось принимать лекарства и подстраивать обувь. Но больше всего я боялась, что из-за травмы меня попросят покинуть проект. Было страшно даже подумать: первый день – и все может закончиться уже сейчас. Поэтому я просто искала способ продолжать,

– рассказала о травме Эсхакзай.



Во втором сезоне шоу "Предатели" получила травму Рамина Эсхакзай / Фото шоу "Предатели"

Конкуренцию Рамине в борьбе за солидный приз составят 20 избранных. Проект "Предатели" в 2026 году собрал максимально разнообразных участников – по возрасту, профессиям, опыту и характерам.