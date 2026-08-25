Команда проекта наконец-то раскрыла имена всех участников, которые будут бороться за главный приз в размере 1 миллиона гривен, а также назвала дату премьеры, сообщает 24 Канал. Так, в новом сезоне "Предателей" сойдутся 21 участник с совершенно разным опытом. К борьбе присоединились блогеры и журналисты, представители творческих профессий, военные, ветеран и даже призерка чемпионата мира по игре "Мафия". Премьера второго сезона "Предателей" состоится 17 сентября. Участники 2-го сезона "Предателей"

  • Рамина Эсхакзай – интервьюер,
  • Диана Бондаренко – журналистка,
  • Татьяна Брик – модель,
  • Влада Бучко – художница,
  • Дмитрий Варварук – блогер,
  • Анжелика Вышебаба – фермерша,
  • Анастасия Власенко – блогерша,
  • Оксана Ворожбит – учительница,
  • Сергей Гайдай – политтехнолог,
  • Владислав Гошук – полиграфолог,
  • Алексей Дернов – ветеран,
  • Алина Ковальская – подполковник,
  • Андрей Кокотюха – писатель,
  • Екатерина Кудлач – бортпроводница,
  • Лолита Лейзан – призер чемпионата мира по игре "Мафия",
  • Дмитрий Морозюк – диктор,
  • Михаил Напорчук – архитектор,
  • Мария Миронова – домохозяйка,
  • Константин Трембовецкий – комик и участник шоу "Львы на джипе",
  • Сергей Фазульянов – генеолог,
  • Павел Шурко – кинолог-спасатель.

Напомним, что "Предатели" – украинская адаптация популярного международного формата The Traitors, удостоенного престижных премий, в частности BAFTA и Emmy.

Что известно о 2 сезоне "Предателей"?

По правилам шоу участники оказываются вместе и должны выполнять задания, одновременно пытаясь понять, кто из них является "Предателями". Главная цель "Верных" – разоблачить предателей и дойти до финала, чтобы побороться за денежный приз.

В этом сезоне игроки встретятся в одном поезде, который будет направляться к Дворцу Шенборнов. Ведущим проекта вновь станет актер Алексей Гнатковский. Кроме того, в новом сезоне появится необычный персонаж – дворецкий из потустороннего мира по имени Соломон.

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Кстати, ранее мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева стала судьей нового сезона популярного танцевального шоу.