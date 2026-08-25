Команда проєкту нарешті розкрила імена всіх учасників, які змагатимуться за головний приз у 1 мільйон гривень, а також назвала дату прем'єри, передає 24 Канал. Так, у новому сезоні "Зрадників" зустрінуться 21 гравець з абсолютно різним досвідом. До боротьби долучилися блогери та журналісти, представники творчих професій, військові, ветеран і навіть призерка світового чемпіонату з мафії. Премєра другого сезону "Зрадників" відбудеться 17 вересня. Учасники 2 сезону "Зрадників"
- Раміна Есхакзай – інтерв'юерка,
- Діана Бондаренко – журналістка,
- Тетяна Брик – модель,
- Влада Бучко – мисткиня,
- Дмитро Варварук – блогер,
- Анжеліка Вишебаба – фермерка,
- Анастасія Власенко – блогерка,
- Оксана Ворожбит – вчителька,
- Сергій Гайдай – політтехнолог,
- Владислав Гошук – поліграфолог,
- Олексій Дернов – ветеран,
- Аліна Ковальська – підполковниця,
- Андрій Кокотюха – письменник,
- Катерина Кудлач – бортпровідниця,
- Лоліта Лейзан – призерка чемпіонату світу з мафії,
- Дмитро Морозюк – диктор,
- Михайло Напорчук – архітектор,
- Марія Миронова – домогосподарка,
- Костянтин Трембовецький – комік та учасник "Левів на Джипі",
- Сергій Фазульянов – генеолог,
- Павло Шурко – кінолог-рятувальник.
Нагадаємо, що "Зрадники" – українська адаптація популярного міжнародного формату The Traitors, який відзначений престижними преміями, зокрема BAFTA та Emmy.
Що відомо про 2 сезон "Зрадників"?
За правилами шоу учасники опиняються разом і мають виконувати завдання, водночас намагаючись зрозуміти, хто з них є "Зрадниками". Головна мета "Вірних" – викрити зрадників і дійти до фіналу, щоб поборотися за грошовий приз.
Цього сезону гравці зустрінуться в одному потязі, який прямуватиме до Палацу Шенборнів. Ведучим проєкту знову стане актор Олексій Гнатковський. Крім того, у новому сезоні з'явиться незвичайний персонаж – дворецький із потойбіччя на ім'я Соломон.
До речі, раніше ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва стала суддею нового сезону популярного танцювального шоу.