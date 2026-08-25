Show24 Телешоу Раміна, Діма Варварук, зірка "Левів на джипі" та інші: хто зіграє у новому сезоні "Зрадників"
25 серпня, 14:57
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Раміна, Діма Варварук, зірка "Левів на джипі" та інші: хто зіграє у новому сезоні "Зрадників"

Софія Хомишин

Вже цієї осені на глядачів чекає другий сезон детективного реаліті-шоу "Зрадники".

Команда проєкту нарешті розкрила імена всіх учасників, які змагатимуться за головний приз у 1 мільйон гривень, а також назвала дату прем'єри, передає 24 Канал. Так, у новому сезоні "Зрадників" зустрінуться 21 гравець з абсолютно різним досвідом. До боротьби долучилися блогери та журналісти, представники творчих професій, військові, ветеран і навіть призерка світового чемпіонату з мафії. Премєра другого сезону "Зрадників" відбудеться 17 вересня. Учасники 2 сезону "Зрадників"

  • Раміна Есхакзай – інтерв'юерка,
  • Діана Бондаренко – журналістка,
  • Тетяна Брик – модель,
  • Влада Бучко – мисткиня,
  • Дмитро Варварук – блогер,
  • Анжеліка Вишебаба – фермерка,
  • Анастасія Власенко – блогерка,
  • Оксана Ворожбит – вчителька,
  • Сергій Гайдай – політтехнолог,
  • Владислав Гошук – поліграфолог,
  • Олексій Дернов – ветеран,
  • Аліна Ковальська – підполковниця,
  • Андрій Кокотюха – письменник,
  • Катерина Кудлач – бортпровідниця,
  • Лоліта Лейзан – призерка чемпіонату світу з мафії,
  • Дмитро Морозюк – диктор,
  • Михайло Напорчук – архітектор,
  • Марія Миронова – домогосподарка,
  • Костянтин Трембовецький – комік та учасник "Левів на Джипі",
  • Сергій Фазульянов – генеолог,
  • Павло Шурко – кінолог-рятувальник.

Нагадаємо, що "Зрадники" – українська адаптація популярного міжнародного формату The Traitors, який відзначений престижними преміями, зокрема BAFTA та Emmy.

Що відомо про 2 сезон "Зрадників"? 

За правилами шоу учасники опиняються разом і мають виконувати завдання, водночас намагаючись зрозуміти, хто з них є "Зрадниками". Головна мета "Вірних" – викрити зрадників і дійти до фіналу, щоб поборотися за грошовий приз. 

Цього сезону гравці зустрінуться в одному потязі, який прямуватиме до Палацу Шенборнів. Ведучим проєкту знову стане актор Олексій Гнатковський. Крім того, у новому сезоні з'явиться незвичайний персонаж – дворецький із потойбіччя на ім'я Соломон. 

До речі, раніше ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва стала суддею нового сезону популярного танцювального шоу.

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