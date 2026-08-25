Раміна, Діма Варварук, зірка "Левів на джипі" та інші: хто зіграє у новому сезоні "Зрадників"

Вже цієї осені на глядачів чекає другий сезон детективного реаліті-шоу "Зрадники".

Команда проєкту нарешті розкрила імена всіх учасників, які змагатимуться за головний приз у 1 мільйон гривень, а також назвала дату прем'єри, передає 24 Канал. Так, у новому сезоні "Зрадників" зустрінуться 21 гравець з абсолютно різним досвідом. До боротьби долучилися блогери та журналісти, представники творчих професій, військові, ветеран і навіть призерка світового чемпіонату з мафії. Премєра другого сезону "Зрадників" відбудеться 17 вересня. Учасники 2 сезону "Зрадників"

Раміна Есхакзай – інтерв'юерка,

Діана Бондаренко – журналістка,

Тетяна Брик – модель,

Влада Бучко – мисткиня,

Дмитро Варварук – блогер,

Анжеліка Вишебаба – фермерка,

Анастасія Власенко – блогерка,

Оксана Ворожбит – вчителька,

Сергій Гайдай – політтехнолог,

Владислав Гошук – поліграфолог,

Олексій Дернов – ветеран,

Аліна Ковальська – підполковниця,

Андрій Кокотюха – письменник,

Катерина Кудлач – бортпровідниця,

Лоліта Лейзан – призерка чемпіонату світу з мафії,

Дмитро Морозюк – диктор,

Михайло Напорчук – архітектор,

Марія Миронова – домогосподарка,

Костянтин Трембовецький – комік та учасник "Левів на Джипі",

Сергій Фазульянов – генеолог,

Павло Шурко – кінолог-рятувальник.

Нагадаємо, що "Зрадники" – українська адаптація популярного міжнародного формату The Traitors, який відзначений престижними преміями, зокрема BAFTA та Emmy.

Що відомо про 2 сезон "Зрадників"?

За правилами шоу учасники опиняються разом і мають виконувати завдання, водночас намагаючись зрозуміти, хто з них є "Зрадниками". Головна мета "Вірних" – викрити зрадників і дійти до фіналу, щоб поборотися за грошовий приз.

Цього сезону гравці зустрінуться в одному потязі, який прямуватиме до Палацу Шенборнів. Ведучим проєкту знову стане актор Олексій Гнатковський. Крім того, у новому сезоні з'явиться незвичайний персонаж – дворецький із потойбіччя на ім'я Соломон.

До речі, раніше ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва стала суддею нового сезону популярного танцювального шоу.