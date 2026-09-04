Через безпекову ситуацію: "Караоке на Майдані" перенесли зйомки з Києва в інше місто

Через масовані атаки росіян у Києві команда "Караоке на Майдані" змінила плани щодо найближчих зйомок.

Наступний випуск музичного шоу проведуть не в столиці, а в Житомирі. Деталі творці шоу повідомили на сторінці телеканалу ТЕТ у Threads.

Зйомки, які мали відбутися 5 вересня на Контрактовій площі в Києві, скасували з міркувань безпеки. Натомість команда вже готується до нової зустрічі з глядачами в Житомирі, де зйомки мають відбутися 12 вересня.

"Караоке на Майдані" перенесли зйомки з Києва в інше місто / Скриншот з мережі

Нагадаємо, "Караоке на Майдані" повернулося на екрани після понад шести років перерви. Перші зйомки оновленого проєкту відбулися у квітні на Контрактовій площі. Раніше ж традиційною локацією шоу був Хрещатик. З поверненням програми змінився і ведучий. Тепер шоу проводить співак ХАС, справжнє ім'я якого Назар Хассан. Водночас один із творців "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк продовжує активно долучатися до роботи над проєктом.

Додамо, що повернення улюбленого музичного шоу не обійшлося без скандалів. Після перших зйомок команду програми публічно звинуватили в обмані.