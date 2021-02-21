Ще одна стрілянина у США: невідомий відкрив вогонь у Луїзіані – є загиблі

В американському штаті Луїзіана 21 лютого сталася ще одна смертельна стрілянина. Невідомий відкрив стрілянину в збройовому магазині в Новому Орлеані.
Джерело:Associated Press
Інцидент трапився в магазині Jefferson Gun Outlet. Внаслідок стрілянини загинули 3 людини, серед них і сам стрілок.
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Деталі трагедії
Відомо, що між відвідувачами Jefferson Gun Outlet виникла сварка, один з учасників конфлікту влаштував стрілянину і вбив 2 людини. Після цього зав'язалася перестрілка, внаслідок якої стрілок отримав травми несумісні з життям. Він загинув на місці ще до приїзду швидкої.
Внаслідок інциденту постраждали ще 2 людини. Їх оперативно доставили в лікарню, наразі вони перебувають у стабільному стані.
Місце стрілянини у Новому Орлеані / Фото Associated Press
Зауважимо, що це не перша стрілянина, яка сталася у США за останні декілька днів.
Нещодавні стрілянини у США
- У Філадельфії (штат Пенсільванія, США) 18 лютого невідомі відкрили вогонь поруч з автобусною станцією та медичним центром. У результаті щонайменше 8 людей зазнали поранень.
- У Буффало, в американському штаті Міннесота, 9 лютого чоловік відкрив вогонь по людях в лікарні. У результаті є 4 поранених і загиблий.
- В американському штаті Оклахома у ніч 2 лютого сталась жахлива трагедія. У одному з будинків міста Маскогі чоловік відкрив вогонь по родичах: загинули 5 дітей та 1 дорослий.