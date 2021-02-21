Ще одна стрілянина у США: невідомий відкрив вогонь у Луїзіані – є загиблі

В американському штаті Луїзіана 21 лютого сталася ще одна смертельна стрілянина. Невідомий відкрив стрілянину в збройовому магазині в Новому Орлеані.

Інцидент трапився в магазині Jefferson Gun Outlet. Внаслідок стрілянини загинули 3 людини, серед них і сам стрілок.

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Деталі трагедії

Відомо, що між відвідувачами Jefferson Gun Outlet виникла сварка, один з учасників конфлікту влаштував стрілянину і вбив 2 людини. Після цього зав'язалася перестрілка, внаслідок якої стрілок отримав травми несумісні з життям. Він загинув на місці ще до приїзду швидкої.

Внаслідок інциденту постраждали ще 2 людини. Їх оперативно доставили в лікарню, наразі вони перебувають у стабільному стані.

Місце стрілянини у Новому Орлеані / Фото Associated Press

Зауважимо, що це не перша стрілянина, яка сталася у США за останні декілька днів.

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