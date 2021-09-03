"Швидка" та зонд: чим мінімально може обернутися новий дитячий челендж у TikTok

"Пуд-челендж" був популярний серед підлітків у TikTok у 2018 році. Потім тренд пройшов, але тепер він знову повернувся. Його суть полягає в тому, щоб з'їсти подушечку з гелем для прання на камеру та опублікувати відео. Яку небезпеку несе, чому діти ведуться на подібні челенджі та як батьки можуть вплинути на це – розповіли психологи.

Яка небезпека для здоров'я?

Діти ковтають порошкові капсули, а потім опиняються в лікарні з важкими опіками. "Всеукраїнська спілка парамедиків" повідомила, що з усієї України щомісяця госпіталізуються 15-20 дітей.

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Голова цієї спілки Ярослав Вус розповів, що внаслідок цього дитина отримує опік слизових оболонок, стравоходу та шлунку. Після цього необхідна термінова госпіталізація. До лікарень потрапляють діти 13-14 років.

До цього нічого не треба робити, а максимально швидко госпіталізувати та промивати шлунок через зонд. У дитини може виникнути спайкова хвороба, стравохід спаюється і його треба розтягувати раз в кілька місяців. Для цього беруть товсту металеву палку і просто впихають у стравохід під загальним наркозом. Таким чином його розтягують,

– розповів Вус.

Голова "Всеукраїнської спілки парамедиків" Ярослав Вус / Фото – фейсбук Ярослава Вуса

Чому діти ведуться на подібні челенджі?

Кандидатка наук, медична психологиня, експертка з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова каже, що підлітковий вік – це складний період, оскільки діти ще емоційно незрілі, вразливі, у них ще не сформовані адекватні моделі поведінки.

Саме у цьому віці діти більш схильні до наслідування і копіювання моделей поведінки певних людей, яких вони вважають авторитетними. При цьому треба пам’ятати про те, що у підлітковому віці найбільш значущою для дитини є оцінка однолітків і авторитет товаришів.

Практикуюча психологиня, психотерапевтка Наталя Ремесник зазначає, що в певний вік діти виходять з-під впливу батьків, а їх авторитет стає меншим – це закономірний етап розвитку. Якщо до 6-7 років на дітей впливає їх базова сім’я, то потім вони "йдуть" у соціум та спілкуються з однолітками.

Відповідно вони починають перебирати модель поведінки однолітків. І чим далі у підлітковому віці, тим більше дитина схильна вибирати собі авторитетів. Особливо, якщо стосунки у сім’ї більш формальні, де мало тепла та довіри й багато звинувачень, наприклад, чи зробив ти уроки, чи прибрав ти у квартирі?

– каже експертка.

Практикуюча психологиня, психотерапевтка Наталя Ремесник / Фото – фейсбук Наталі Ремесник

При таких формальних стосунках діти починають вибирати собі авторитетів. Ремесник зазначає, що і діти, і дорослі зважають на те, що роблять інші. Діти дивляться на своїх ровесників та починають їх наслідувати. Однак, у підлітковому віці критичне мислення ще не розвинуте, бажання наслідувати є, а наслідки не усвідомлюється, бо власний досвід –малий.

Тобто, немає з чим порівняти, що буде зі мною, якщо я з’їм цю подушечку для гелю. Небезпека до кінця не усвідомлюється,

– каже Ремесник.

Як соцмережі впливають в цьому плані на дітей?

Наталія Бугайова розповідає, що діти, перш за все, хочуть бути популярними. Вони готові ризикувати власною небезпекою не тільки для того, щоб отримати схвалення однолітків та заради лайків і збільшення підписників, але і за для того, щоб випробувати себе та визначити межі своїх страхів й можливостей.

Слід враховувати особливості дитячої психіки, яка знаходиться в стадії формування, тому підлітки не думають про наслідки власних дій та про небезпеку, на яку наражають себе та навколишніх, коли беруть участь в екстремальних челенджах, та повторюють те, що роблять інші,

– пояснює Бугайова.

Кандидатка наук, медична психологиня, експертка з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова / Фото – фейсбук Наталії Бугайової