У Сирії відкрили стрілянину під час святкування "перемоги" диктатора Асада: сотні постраждалих

У Сирії прихильники режиму Башара Асада влаштували стрілянину під час святкування "перемоги" диктатора на так званих виборах. Унаслідок інциденту постраждали понад 300 осіб.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що серед поранених є діти.

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Сотні людей отримали різні тілесні ушкодження внаслідок невибіркової та інтенсивної стрільби, яку влаштували лояльні режиму Асада особи по всій території Сирії під час святкування "перемоги" Асада у "фарсі", який називають президентськими виборами,

– йдеться у повідомленні.

Правозахисники перевірили факти та встановили, що постраждали щонайменше 317 осіб. Однак випадків може бути більше, а деякі з поранених перебувають у важкому стані.

У Сирії диктатор Башар Асад переобрався на четвертий президентський термін. У Євросоюзі не вважають вибори легітимними , оскільки вони не були "ні чесними, ні вільними".

Наприкінці березня в ООН поінформували, що Україна офіційно засудила режим Башара Асада. Все через порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права.