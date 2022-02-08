Слідство закрило справи за фактом смерті братів мера Кривого Рогу – Андрія та Бориса

8 лютого 2022 , 20:41
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Джерело:

Суспільне

Слідчі закрили кримінальні провадження за фактами смерті братів міського голови Кривого Рогу – Андрія та Бориса Павлових. Трагедії сталися у жовтні та листопаді 2021 року.

Цю інформацію підтвердила речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонен.

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За її словами, кримінальні провадження закриті на підставі статті 284, тобто через відсутність подій кримінального характеру.

Зауважимо, що смерті у родині Павлових відбулися одна за одною:

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Більше про смерть братів Павлових

  • 15 серпня загинув мер Кривого Рогу Констянтин Павлов. Його виявили застреленим із рушниці біля дому в селі Вільне на Дніпропетровщині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, проте згодом встановили, що це було самогубство.
  • А вже 18 жовтня повідомили, що знайшли мертвим його рідного брата – Андрія Павлова. Спершу він казав товаришу, що погано почувається, а потім перестав відповідати на дзвінки. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті було сильне отруєння алкоголем.
  • Однак на цьому смерті у родині Павлових не припинилися. 10 листопада знайшли мертвим Бориса Павлова – двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявила повішеним колишня дружина Надія Тесленко.

Нові деталі смерті брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова: дивіться відео

 

Автор: Альона Захарова