"Слуга народу" сфальсифікував рішення комітету щодо брехні у деклараціях, – ЦПК

"Слуга народу" Денис Монастирський сфальсифікував рішення правоохоронного комітету щодо законопроєкту, який посилює відповідальність за брехню у деклараціях. Він звернувся до спікера Ради із проханням, якого нардепи не ухвалювали на засіданні.

Монастирський, який очолює комітет, 4 березня звернувся до Разумкова із проханням відправити законопроєкт №4651 до Венеціанської комісії. Все для того, аби отримати експертний висновок.

До теми Вкрадені мільйони та приховані квартири: чи є шанс побороти брехню у деклараціях

Проте питання щодо направлення документа до Венеціанської комісії не ставилося на голосування під час засідання профільного комітету. Тобто, таке рішення не могло бути ухвалене.

12 березня Разумков звернувся до президента Венеціанської комісії з проханням надати відповідний експертний висновок.

Це означає, що у такий спосіб народні депутати намагаються затягнути із посиленням відповідальності за брехню в деклараціях, наголосили у "Центрі протидії корупції".

Експерт ЦПК Антон Марчук зауважив, що "слуги народу" Монастирський та Разумков, зробили все, аби не розглянути цей законопроєкт до закінчення періоду декларування за 2020 рік.

У поданих деклараціях немає сенсу шукати брехню, бо за неї депутатам світить максимум обмеження волі. Сума, від якої передбачається таке "жорстоке" покарання – від 9 мільйонів гривень,

– додав він.

Й пояснив, що це – приблизна вартість елітної квартири у центрі Києва. Натомість за брехню на менші суми навіть такого покарання й взагалі не передбачено.

Законопроєкт №4651: що варто знати? Він передбачає відновлення ув'язнення за брехню в декларації. Раніше її скасували судді КСУ. У грудні депутати підтримали "компромісний" закон.



Його розкритикували через відсутність реального покарання. Раніше Комісія вже рекомендувала Україні покарання за брехню у деклараціях у вигляді позбавлення волі. Він передбачає відновлення ув'язнення за брехню в декларації. Раніше її скасували судді КСУ. У грудні депутати підтримали "компромісний" закон.Його розкритикували через відсутність реального покарання. Раніше Комісія вже рекомендувала Україні покарання за брехню у деклараціях у вигляді позбавлення волі.

Що ж відбувалося на засіданні

Позицію підкомітету щодо президентського законопроєкту під час обговорення на засіданні представляв "слуга народу" Олександр Бакумов.

Саме він запропонував відправити документ до Венеціанської комісії, але лише після його ухвалення у першому читанні.

Після цього взяв слово Монастирський. Він поставив на голосування висновок комітету щодо законопроєкту Зеленського.

У результаті правоохоронний комітет підтримав рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу.

Далі комітет Ради провів ще 3 голосування щодо інших пов'язаних законопроєктів та перейшов до наступних питань.

Про направлення законопроєкту №4651 до Венеціанської комісії перед голосуванням за нього Монастирський не зазначав.

ЦПК вже звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати вищевказані факти та притягнути до відповідальності тих, хто фальшував рішення комітету.