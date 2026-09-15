Забудьте про звичайний узвар: як зварити насичений компот з ожини без терпкості та зайвого цукру

Поєднання малини та ожини створює благородний баланс. Малина дарує п'янкий солодкий аромат, а ожина відповідає за глибокий рубіновий відтінок і приємну ягідну терпкість.

Головний секрет такого напою – не переварювати ягоди. Вони повинні настоятися під закритою кришкою, щоб віддати сік та зберегти усю свіжість. Як зварити компот з ожини та малини? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3-літрова каструля Інгредієнти:

– 250 грамів ожини;

– 250 грамів малини;

– 2,7 літра води;

– 120 грамів цукру;

– 1 – 2 столові ложки лимона або 2 тонкі кружальця лимона;

– 2 – 3 гілочки мʼяти. Приготування: Переберіть ягоди, обережно промийте їх під слабким струменем прохолодної води в друшляку та дайте стекти зайвій волозі. Налийте воду у велику емальовану або сталеву каструлю, поставте на сильний вогонь і доведіть до активного кипіння. Всипте у киплячу воду цукор і ретельно розмішайте лопаткою до повного розчинення кристалів. Додайте в сироп кружальця лимона або вичавіть трохи соку, щоб збалансувати солодкість і закріпити яскравий гранатовий колір. Всипте в каструлю малину та ожину, зменшіть нагрів до помірного й доведіть напій до повторного закипання. Проваріть компот на повільному вогні рівно 3 – 4 хвилини, не даючи ягодам бурхливо вирувати, щоб вони не розпалися на дрібні волокна. За хвилину до кінця покладіть у каструлю гілочки свіжої м'яти, які додадуть тонкий холодок післясмаку. Перелийте компот у банки та закрутіть або дайте настоятися кілька годин та подавайте одразу до столу.