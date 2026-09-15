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15 вересня, 06:46
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Забудьте про звичайний узвар: як зварити насичений компот з ожини без терпкості та зайвого цукру

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Поєднання малини та ожини створює благородний баланс. Малина дарує п'янкий солодкий аромат, а ожина відповідає за глибокий рубіновий відтінок і приємну ягідну терпкість.

Головний секрет такого напою – не переварювати ягоди. Вони повинні настоятися під закритою кришкою, щоб віддати сік та зберегти усю свіжість.

Як зварити компот з ожини та малини? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 3-літрова каструля 

Інгредієнти:
– 250 грамів ожини;
– 250 грамів малини;
– 2,7 літра води;
– 120 грамів цукру;
– 1 – 2 столові ложки лимона або 2 тонкі кружальця лимона;
– 2 – 3 гілочки мʼяти. 

Приготування: 

  1. Переберіть ягоди, обережно промийте їх під слабким струменем прохолодної води в друшляку та дайте стекти зайвій волозі.
  2. Налийте воду у велику емальовану або сталеву каструлю, поставте на сильний вогонь і доведіть до активного кипіння.
  3. Всипте у киплячу воду цукор і ретельно розмішайте лопаткою до повного розчинення кристалів.
  4. Додайте в сироп кружальця лимона або вичавіть трохи соку, щоб збалансувати солодкість і закріпити яскравий гранатовий колір.
  5. Всипте в каструлю малину та ожину, зменшіть нагрів до помірного й доведіть напій до повторного закипання.
  6. Проваріть компот на повільному вогні рівно 3 – 4 хвилини, не даючи ягодам бурхливо вирувати, щоб вони не розпалися на дрібні волокна.
  7. За хвилину до кінця покладіть у каструлю гілочки свіжої м'яти, які додадуть тонкий холодок післясмаку.
  8. Перелийте компот у банки та закрутіть або дайте настоятися кілька годин та подавайте одразу до столу. 

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