Главный секрет такого напитка – не переваривать ягоды. Они должны настояться под закрытой крышкой, чтобы отдать сок и сохранить всю свежесть.
Как приготовить компот из ежевики и малины?
- Время: 1 час
- Порций: 3-литровая кастрюля
Ингредиенты:
– 250 граммов ежевики;
– 250 граммов малины;
– 2,7 литра воды;
– 120 граммов сахара;
– 1 – 2 столовые ложки лимона или 2 тонких кружочка лимона;
– 2 – 3 веточки мяты.
Приготовление:
- Переберите ягоды, осторожно промойте их под слабой струей прохладной воды в дуршлаге и дайте стечь лишней влаге.
- Налейте воду в большую эмалированную или стальную кастрюлю, поставьте на сильный огонь и доведите до бурного кипения.
- Всыпьте в кипящую воду сахар и тщательно размешайте лопаткой до полного растворения кристаллов.
- Добавьте в сироп кружочки лимона или выжмите немного сока, чтобы сбалансировать сладость и закрепить яркий гранатовый цвет.
- Добавьте в кастрюлю малину и ежевику, уменьшите огонь до умеренного и доведите напиток до повторного закипания.
- Проварите компот на медленном огне ровно 3 – 4 минуты, не давая ягодам бурно кипеть, чтобы они не распались на мелкие волокна.
- За минуту до конца добавьте в кастрюлю веточки свежей мяты, которые придадут тонкий прохладный привкус.
- Перелейте компот в банки и закрутите или дайте настояться несколько часов, а затем сразу подавайте к столу.