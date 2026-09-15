Главный секрет такого напитка – не переваривать ягоды. Они должны настояться под закрытой крышкой, чтобы отдать сок и сохранить всю свежесть.

Как приготовить компот из ежевики и малины?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 3-литровая кастрюля

Ингредиенты:

– 250 граммов ежевики;

– 250 граммов малины;

– 2,7 литра воды;

– 120 граммов сахара;

– 1 – 2 столовые ложки лимона или 2 тонких кружочка лимона;

– 2 – 3 веточки мяты.

Приготовление: