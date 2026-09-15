Головний секрет такого напою – не переварювати ягоди. Вони повинні настоятися під закритою кришкою, щоб віддати сік та зберегти усю свіжість.

Як зварити компот з ожини та малини?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3-літрова каструля

Інгредієнти:

– 250 грамів ожини;

– 250 грамів малини;

– 2,7 літра води;

– 120 грамів цукру;

– 1 – 2 столові ложки лимона або 2 тонкі кружальця лимона;

– 2 – 3 гілочки мʼяти.

Приготування: