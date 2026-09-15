Головний секрет такого напою – не переварювати ягоди. Вони повинні настоятися під закритою кришкою, щоб віддати сік та зберегти усю свіжість.
Як зварити компот з ожини та малини?
- Час: 1 година
- Порцій: 3-літрова каструля
Інгредієнти:
– 250 грамів ожини;
– 250 грамів малини;
– 2,7 літра води;
– 120 грамів цукру;
– 1 – 2 столові ложки лимона або 2 тонкі кружальця лимона;
– 2 – 3 гілочки мʼяти.
Приготування:
- Переберіть ягоди, обережно промийте їх під слабким струменем прохолодної води в друшляку та дайте стекти зайвій волозі.
- Налийте воду у велику емальовану або сталеву каструлю, поставте на сильний вогонь і доведіть до активного кипіння.
- Всипте у киплячу воду цукор і ретельно розмішайте лопаткою до повного розчинення кристалів.
- Додайте в сироп кружальця лимона або вичавіть трохи соку, щоб збалансувати солодкість і закріпити яскравий гранатовий колір.
- Всипте в каструлю малину та ожину, зменшіть нагрів до помірного й доведіть напій до повторного закипання.
- Проваріть компот на повільному вогні рівно 3 – 4 хвилини, не даючи ягодам бурхливо вирувати, щоб вони не розпалися на дрібні волокна.
- За хвилину до кінця покладіть у каструлю гілочки свіжої м'яти, які додадуть тонкий холодок післясмаку.
- Перелийте компот у банки та закрутіть або дайте настоятися кілька годин та подавайте одразу до столу.