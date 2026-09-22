Сусіди знепритомніють від аромату: старовинний забутий рецепт супу з "секретними" пельменями
Коли звичні перші страви з вермішеллю чи крупами набридають, на допомогу приходить стара добра бабусина кулінарна мудрість. Цей неймовірний суп із "лінивими" пельменями здатний здивувати навіть найвибагливіших гурманів, хоча складається з найпростіших та найдешевших продуктів із холодильника.
Жодного довгого та марудного ліплення: м'ясна начинка загортається в довгі смужки тіста, нарізається порційними шматочками і вариться просто в ароматному овочевому бульйоні. На виході ви отримуєте густий, наваристий і зігрівальний обід із неповторним домашнім затишком.
Як зробити бабусин суп з пельменями?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 картоплини;
– 1 морква;
– 2 цибулі;
– 200 грамів фаршу;
– 1 склянка борошна;
– 1 яйце;
– 50 мілілітрів води для тіста та 2 літри для супу;
– 2 лаврові листки;
– сіль та перець до смаку;
– зелень для подачі.
Приготування:
- Для тіста просійте у глибоку миску пшеничне борошно, зробіть заглиблення, розбийте туди куряче яйце, всипте дрібку солі та влийте 50 мілілітрів холодної води.
- Замісіть еластичне, пружне та однорідне тісто, як на вареники, загорніть його у плівку та залиште "відпочити" на 15 хвилин за кімнатної температури.
- Налийте в каструлю близько двох літрів чистої води, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння.
- Картоплю наріжте середніми кубиками або брусочками, очищену моркву натріть на крупній тертці, а одну цибулину дрібно нашинкуйте.
- Щойно вода закипить, викладіть усі підготовлені овочі в каструлю, додайте лавровий лист, злегка підсоліть і варіть на помірному вогні приблизно 10 – 12 хвилин до напівготовності картоплі.
- Другу цибулину дуже дрібно подрібніть ножем або натріть на тертці, додайте до м'ясного фаршу, всипте сіль, свіжомелений чорний перець, улюблені спеції до м'яса та ретельно вимішайте начинку рукою до однорідної щільності.
- Відпочиле тісто тонко розкачайте на присипаній борошном поверхні у великий рівний пласт товщиною приблизно 2 міліметри і розріжте його ножем уздовж на довгі смужки завширшки 5 – 6 сантиметрів.
- По центру кожної смужки тіста викладіть рівномірну тонку ковбаску з м'ясного фаршу вздовж усієї довжини, щільно з'єднайте та защипніть поздовжні краї зверху, формуючи довгі рулетики-трубочки.
- Гострим ножем розріжте кожну трубочку впоперек на невеликі порційні шматочки завширшки приблизно 2 – 3 сантиметри, утворюючи ліниві відкриті пельмені-равлики.
- Коли овочі в каструлі практично зваряться, обережно опускайте підготовлені шматочки тіста з м'ясом по одному в киплячий бульйон, акуратно помішуючи ложкою, аби вони не прилипли до дна.
- Доведіть суп до повторного закипання, зменшіть вогонь до мінімуму, відрегулюйте смак на сіль та перець і варіть страву ще 7 – 8 хвилин, поки всі пельмені не спливуть на поверхню, а м'ясна начинка повністю не приготується.
- Зніміть каструлю з вогню, за бажанням всипте дрібно нарізану свіжу петрушку чи кріп, накрийте щільною кришкою і дайте настоятися 10 хвилин перед розливанням по глибоких тарілках.